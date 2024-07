Gabriel Soto confirmó a un periodista de EEUU que Irina Baeva le fue infiel

Gabriel Soto e Irina Baeva: las señales que anunciaban el final de su relación. | Portada: Jovany Pérez, Infobae México.

Gabriel Soto e Irina Baeva están protagonizando una nueva polémica tras el anuncio de su ruptura. Y es que el actor ha desmentido a Baeva, quien había señalado estar sorprendida por el comunicado del fin de su noviazgo publicado el 16 de julio, donde afirmó que pensó que aún estaban juntos y negó rotundamente haberle sido infiel.

El conductor del programa Siéntese quien pueda de Univisión, Lucho Borrego, reveló en su emisión de este lunes 22 de julio que Soto le confirmó la infidelidad de la actriz de origen ruso.

Según Borrego, en una conversación personal, Soto admitió que la actriz rusa se había enamorado de otro hombre, lo que indicaría que hubo una tercera persona involucrada.

“Sí es verdad, según lo que me dice Gabriel, que ella ya le estaba pintando los cuernos”, dijo el periodista en el preograma estadounidense.

Baeva, por su parte, había declarado anteriormente que no había sido infiel a Soto durante los seis años que duró su relación.

Sin embargo, Borrego también mencionó que Soto le insistió a Baeva en varias ocasiones para que emitiera un comunicado oficial sobre su ruptura, lo cual ella ignoró.

Soto y Baeva eran una pareja conocida en el mundo de las telenovelas, pero esta controversia ha captado la atención de los medios debido a las declaraciones contradictorias y las revelaciones sobre la supuesta infidelidad.

Esta situación ha generando un interés sustancial en el público, quienes siguen atentos a cualquier novedad sobre esta mediática ruptura.

Gabriel Soto y el comunicado con que puso fin a su relación con Irina Baeva

A mediados de este mes de julio, el actor de Soltero con hijas publicó un comunicado en el que difundió que había terminado su noviazgo con Baeva, quien actualmente protagoniza la obra de teatro Aventurera.

“A través de este mensaje, con el más profundo respeto y cariño, queremos comunicar que después de varios años de amor, apoyo y compromiso, hemos tomado la decisión de poner fin a nuestra relación”, se lee al inicio del mensaje.

“Esta decisión la hemos tomado después de varios meses de reflexión, con sabiduría y madurez; los motivos se mantendrán en nuestro círculo interno. Agradecemos desde ya que nos permitan atravesar esta situación con discreción y respeto”, añade en el comunicado que, pese a estar firmado por Irina, la actriz de 31 años no compartió en su cuenta.

La reacción de Irina al sorpresivo comunicado

Luego de varios días y de un silencio absoluto, la actriz de telenovelas como Amor dividido y Me declaro culpable brindó una entrevista a ¡Hola! USA, donde aseguró que ella no estuvo de acuerdo en la difusión de dicho comunicado y “la tomó por sorpresa”.

“El comunicado fue publicado sin mi consentimiento, yo no lo redacté, no sé porqué mi nombre está ahí. Sí se me notificó y sí me tomó por sorpresa porque días previos a esto estábamos juntos”, dijo la actriz a la publicación.

Así mismo, negó categóricamente haberle sido infiel al padre de las hijas que tuvo con la también actriz Geraldine Bazán.

“Jamás en ninguna de mis relaciones que he tenido yo le he sido infiel a nadie. La gente que me conoce sabe que yo soy la persona más leal y cuando yo estoy de lleno con una pareja no hay forma de que voltee a ver a un lado, pero ni por error, simplemente eso no existe. No hay para mí otra persona en el momento cuando yo estoy con alguien compartiendo mi vida y construyendo una familia. Jamás lo hubo, jamás”. recalcó.