La Casa de los Famosos México 2024: así evitaría la producción que haya equipos y filtraciones otra vez

El famoso equipo de LCDLFM estrenó 'La Guarida del Infierno' en TV y una plataforma streaming (Instagram:@ponchodenigris).

La segunda temporada de La Casa de los Famosos México mantiene a mucha gente a la expectativa, entre los nuevos habitantes se encuentran Gomita, Karime Pindter, Arath de la Torre y Mario Bezares.

Parte del éxito de la anterior temporada fue la conformación del famoso Team Infierno, en este grupo se encontraba Wendy Guevara, la influcener que se llevó el triunfo de la edición. Los finalistas también fueron todos del mismo equipo de amigos.

Al principio Sofía Rivera era parte del Team, pero se desintegró porque alguien del público fue a las afueras del lugar donde están los inquilinos de La Casa y les dijo a Poncho de Nigris y a Sergio Mayer que ella estaba filtrando toda la información al Team Cielo.

Aunque hubo muchos más hechos que interfirieron en la “trama” al interior de La Casa de los Famosos, la realidad es que fue un punto muy importante que desató todo lo demás, por lo que ahora la producción está evitando que se genere un Team similar.

Para ello, ahora las dos habitaciones no se llaman Cielo e Infierno, si no Tierra y Mar —similar al formato de La Casa de los Famosos de Telemundo—; de igual manera, se colocó un aislante de ruido y rejas para que el público no lleve ni serenata ni megáfonos a los participantes.

De esta forma, la productora del reality, Rosa María Noguerón, busca que los participantes de La Casa estén realmente aislados, ya que la presión del exterior suele ser un exceso y estresa innecesariamente a los famosos que están tratando de ganar 4 millones de pesos.

Y es que la clave para ganar este reality es ganarse la simpatía del público y saber hacer alianzas estratégicas, pero al final es un juego individual. El hecho de que el público intervenga filtrando información desde fuera se convierte en un factor totalmente parcial que está fuera del control de los concursantes.

La idea de este programa es que los concursantes estén aislados del mundo exterior y únicamente tengan como herramientas sus anécdotas, esfuerzo físico en las pruebas de líder y capacidad de amistad para hacer alianzas.