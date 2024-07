Dulce renació tras sufrir enorme tumor maligno y ahora canta mejor: “Dios me dio una nueva oportunidad”

Dulce se encuentra agradecida con Dios y viviendo al máximo cada momento después de ver su salud perjudicada por un tumor (Foto: Archivo)

“Sumamente feliz”, es como describe Dulce el momento actual en su vida, pues para la cantante el haber salido con bien de un importante procedimiento quirúrgico es motivo para “ver la luz del día” con nuevos y brillantes ojos.

”En abril tuve una crisis de dolor, me llevaron al hospital y me encontraron un tumor maligno gigantesco de 21 centímetros de largo, por 11 centímetros de ancho, imagínate el tamaño de eso. Era una cosa gigantesca que había que sacar con urgencia, pasé por miedo, por dolor, por terror, por todo tipo de sensaciones tristes, depresivas, estresantes, pero bendito Dios todo salió bien”, compartió la reina de la balada romántica en charla con Infobae México.

Y es que a los 15 días de la extracción del tumor en el riñón que le causaba un gran dolor, la intérprete de clásicos de la balada mexicana como Lobo y Amor en silencio, ya se encontraba dando un concierto en el teatro Metropolitan, tal como se lo prometió a sus fans.

Dulce pausó sus presentaciones recientemente debido a afectaciones de salud (Foto: Archivo)

”Gracias a Dios tuve un lleno total y ahora, después de haber vivido todo eso, soy la persona más feliz porque Dios me dio una nueva oportunidad, porque pasé de la oscuridad a la luz nuevamente, ahora la vida es más hermosa, ahora valoro mucho más cada día, cada vez que abro los ojos, cada vez que me sirven un plato de comida. Soy una persona tan feliz que no te puedes imaginar todo lo que le agradezco a Dios que me haya dado esa prueba tan fuerte que superé gracias a él y de su mano”, expresó la famosa de 68 años.

Para la también actriz de telenovelas y la obra de teatro Las leonas -actualmente en cartelera-, esta experiencia le trajo una profunda reflexión y aunque en un principio se llenó de angustia, Dulce revela que, de ocurrir lo peor, estaría feliz de reencontrarse con sus padres “en el cielo”.

“Yo sabía que todo iba a salir bien, pero también siempre tienes la ventanita de la duda de que algo pueda salir mal. Sí me preocupaba porque no quería causarle un dolor a mi familia, pero también me hacía feliz pensar que podía volver a estar con mi padre y con mi madre, que los extraño mucho, porque la promesa de Dios es que volveremos a estar con los que amamos, yo creo en Dios y en su palabra”, compartió.

Dulce estuvo preparada "para lo peor", con la esperanza de recuperar su salud y reencontrarse con su público (Foto: Archivo)

Esta dura situación también trajo para la cantante de Heridas y Déjame volver contigo una inesperada ventaja por la cual ahora la potencia de su voz es aún más alta.

“Fíjate que mi tumor, y yo no sabía, como era tan grande me presionaba un pulmón, entonces ahora sin esa cosa mi pulmón recibe más aire, salí favorecida en ese sentido. Una parte de mi pulmón que no recibía suficiente cantidad de aire, ahora tengo mucha más capacidad, qué más puedo pedir”, dijo sonriente la artista que no ha tenido que hacer ningún cambio drástico en su estilo de vida.

“Me dijo el doctor que coma menos carne, eso es todo, estoy muy bien, como menos carne, de ningún tipo de carne exagero, antes sí comía un steak gigantesco, ahora un pedacito, pero no pasa nada, sigo la orden como debe de ser porque siempre he sido muy disciplinada sobre todo con lo médico”.

A sus 68 años, la famosa está enfocada en disfrutar la vida y hacer caso omiso de los escándalos (Foto: Archivo)

La felicidad que ha llegado a la vida de la nacida en Tamaulipas le ha provocado que no quiera enfrascarse en polémicas ni escándalos, tan propios del medio del espectáculo.

“Ya no quiero saber de eso porque ni tiempo tengo, hombre, yo prefiero dedicar mi tiempo a cosas positivas, a cosas progresivas, a cosas que me dejen satisfacciones, trabajo, dinero, actualidad, presencia, a estar ahí perdiendo mi tiempo con chismes y con gente que no tiene nada que hacer”

Con este nuevo aire en su vida, Dulce vuelve más gozosa a reencontrarse con su público chilango en un concierto tan íntimo que le dará mayor libertad y cercanía.

“Mi trabajo más que cantar es llegar a las emociones de las personas”, dijo Dulce La cantante, como también es conocida, “los que estuvieron en otros shows y en el Metropolitan van a ver un show con canciones diferentes, desde luego las clásicas siempre van a estar. Es un show con cosas diferentes, con otros sonidos, con otros sabores”, cuenta sobre la presentación que brindará el próximo 17 de agosto en La Maraka, en la colonia Narvarte en CDMX.

Dulce se ha consolidado como una de las cantantes más importantes del escenario nacional (Foto: Archivo)

“Es más libre, más directo con la gente, más íntimo, es más bohemio, son ambientes sumamente distintos y a mí me gusta ese ambiente bohemio”, compartió la famosa, “Es una cita a la que no pueden faltar, los invito de todo corazón”.