Cómo se conocieron Gala Montes y Bárbara Islas, las actrices que supuestamente tuvieron un romance

Gala Montes causó incomodidad en Bárbara Islas al confesar que salieron durante un tiempo

Gala Montes se ha mantenido en el centro del ojo público desde que quedaron al descubierto los problemas que atravesaba con su madre, aunado a ello, el anuncio de su participación en La Casa de los Famosos México también ha dado mucho de que hablar.

Todo comenzó cuando la actriz de telenovelas fue presentada como la nueva integrante del famoso reality de Televisa, donde estuvo acompañada de Bárbara Islas, la presentadora de Cuéntamelo Ya. En medio del live, durante una sección de preguntas y respuestas, Montes confesó que había conocido a alguien muy especial.

“Conocí a una persona en Vivir de Amor, muy especial, que vivió algo parecido a lo que yo estoy viviendo. Hicimos un vínculo muy fuerte y no sé, están pasando muchas cosas raras en mi vida, que no sé ni qué rollo, pero siento mucho cariño por Bárbara Islas. Hemos estado saliendo un tiempo y ya, lo queríamos contar”, confesó

La famosa conductora de ‘Cuéntamelo Ya’ en Televisa ha sido apoyada por internautas que aseguran se mostró incómoda y nerviosa Crédito: Televisa

La declaración causó un silencio incómodo en el foro y una reacción inmediata de su colega: " A ver... La quiero muchísimo y decíamos cómo justamente en estas producciones convives mucho con la gente, te encariñas. Yo durante la novela regresé a una relación que ya era del pasado, errores que uno vuelve a cometer y nada, encontrarme con ella fue muy bonito”, declaró Islas.

Ante las declaraciones de ambas actrices, los internautas no dudaron en hablar sobre lo ocurrido y mostraron su molestia en redes sociales, pues aseguraron que nadie tenía derecho a hablar de la orientación sexual de alguien más.

Cómo se conocieron Gala Montes y Bárbara Islas

Gala Montes y Bárbara Islas coincidieron por primera vez en el melodrama Vivir de Amor, tal y como lo comentaron en la entrevista. De acuerdo con las declaraciones que Gala hizo en su cuenta personal de Instagram, desde que conoció a su compañera sintió que coincidían porque ambas estaban ‘solitas’.

“Bárbara se me hace una mujer muy guapa y me veía reflejada en ella porque ambas estamos solitas, yo siempre quise ayudarla y ella a mí, bueno eso pensé. Sí pasaron cosas entre nosotras, salimos y nos besamos”, confesó. En el mismo espacio, aprovechó para aclarar que tenía la autorización de ella para hablar de lo ocurrido.

“Yo no la expuse, yo no saqué a nadie del clóset, le pregunté antes y ella me dijo que sí, yo no saqué a nadie del clóset, que gano yo, aparte haciendo el ridículo”, detalló.

Por otra parte, a partir de la reacción de la conductora de Cuéntamelo Ya, Gala aseguró que ya no tiene un interés por su amiga. “No, yo ya no siento nada. Yo al día de hoy, ya no siento nada. Mira, yo desde que me pasó lo de mi mamá se borrar a la gente de mi vida y a quien no necesito. No necesito a nadie que me diga que sí y luego me exponga ante todo México antes de entrar a un reality, cuando yo no estoy diciendo mentiras”.

Hasta ahora parece ser que la actriz de Vivir de Amor ha tomado una decisión firme en relación a su supuesto romance con su compañera, pues al finalizar el live comentó: “Me siento mal porque era mi mejor amiga y ahorita ya valió (...) nuestra amistad, sí, ya valió. Yo no quiero ser amiga de alguien así y mucho menos novia, pero a mí no me vas a dejar en ridículo”.

Por el momento, la conductora Bárbara Islas no se ha pronunciado al respecto de lo ocurrido y tampoco ha contado su versión de los hechos. Por su parte, luego de las declaraciones de Gala Montes, se sabe que ya se está preparando para ingresar a La Casa de los Famosos.