Bárbara Islas es obligada a ‘salir del clóset’ por Gala Montes; comunidad LGBT+ condena el incómodo momento |VIDEO

Bárbara Islas es obligada a ‘salir del clóset’ por Gala Montes; comunidad LGBT+ condena el incómodo momento (Fotos: TikTok/ Gala Montes)

La próxima participación de Gala Montes en La Casa de los Famosos 2024, así como su viral pelea con su mamá, ha provocado que la actriz y cantante mexicana sea tendencia de forma constante en redes sociales. Sin embargo, su nombre en esta ocasión es mencionado debido a la forma en cómo habría ‘sacado del clóset’ a la que además también sería su novia, la famosa conductora Bárbara Islas.

Ello ocurrió luego de que la villana de telenovelas fuera presentada en la rueda de prensa del reality show de Televisa y fuera acompañada por la presentadora de Cuéntamelo Ya al live que hacen con preguntas para redes sociales.

“Conocí una persona en Vivir de Amor, muy especial, que vivió algo parecido a lo que yo estoy viviendo. Hicimos un vínculo muy fuerte y no sé, están pasando muchas cosas raras en mi vida, que no sé ni qué rollo, pero siento mucho cariño por Bárbara Islas. Hemos estado saliendo un tiempo y ya, lo queríamos contar”, confesó Gala Montes durante un live con generando una notable incomodidad de su presunta novia.

La famosa conductora de ‘Cuéntamelo Ya’ en Televisa ha sido apoyada por internautas que aseguran se mostró incómoda y nerviosa Crédito: Televisa

Entre silencios incómodos, lenta interacción del presentador e incluso una broma de su colega en La Casa de los Famosos México 2024, Sian Chiong para intentar contener el momento, fans aseguran que Bárbara Islas fue obligada a ‘salir del clóset’ por culpa de Gala Montes y un presunto intento de “querer llamar la atención” para obtener una mayor cantidad de vómitos al entrar al reality show de Televisa.

Comunidad LGBT+ desaprueba que Gala Montes ventura orientación sexual de Bárbara Islas

Entre reclamos y los motivos por los cuáles nunca está bien hablar de la orientación sexual de terceros, la comunidad LGBT+ desaprobó el momento que Gala Montes le hizo vivir a Bárbara Islas.

“Nunca se habla de la orientación sexual que no sea de uno mismo”. “Esto hasta es incómodo de ver, no me imagino como fue para Bárbara Islas el haberlo vivió ante las redes sociales de La Casa de los Famosos México”. “Que poca que Gala Montes por querer entrar con mucha popularidad al reality show ya ande haciendo este tipo de bajezas, porque sacar del clóset a alguien es escoria”. “Pésima idea ventilar la orientación sexual de alguien que no seas tú, ya no tiene mi apoyo dentro de La Casa de los Famosos México 2024″, se puede leer en redes.

La reacción de Bárbara Islas a la ventilación de su noviazgo con Gala Montes

La reacción de Bárbara Islas a la ventilación de su noviazgo con Gala Montes (Foto: Instagram / @barbaraislas)

“A ver… La quiero muchísimo y decíamos cómo justamente en estas producciones convives mucho con la gente, te encariñas… Yo, durante la novela regresé a una relación que ya era del pasado… errores que una vuelve a cometer y nada, encontrarme con ella fue muy bonito”, expresó Bárbara Islas al “pedir derecho de réplica”.