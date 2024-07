Vecinas de Ecatepec piden a Claudia Sheinbaum solucionar problemas de agua y falta de drenaje: “Queremos hechos no palabras”

Piden ayuda a Claudia Sheinbaum para solucionar problema de agua en Ecatepec (@asiesguzmanm | Captura de Pantalla)

Vecinas de Ecatepec llegaron hasta la casa de transición de Claudia Sheinbaum Pardo, virtual presidenta electa, para solicitar su ayuda y atender la escasez de agua y la falta de drenaje en sus colonias, derivado a que el gobierno municipal y estatal no han podido ofrecer una solución.

En las afueras de la casa de transición fueron cuestionadas por los medios de comunicación, aprovecharon para acusar a Fernando Vilchis, presidente municipal de Ecatepec, de no dar solución a sus demandas de instalar un sistema de drenaje y garantizar el suministro del líquido vital a los domicilios durante los casi seis años que estuvo en el cargo.

“Ya tenemos como 10 años sin agua y es lo que estamos haciendo la petición a Claudia Sheinbaum, también venimos para que nos apoye respecto al drenaje que tenemos más de 40 años sin drenaje y el agua se está desviando a los domicilios”, dijo una mujer que llevaba un escrito con la petición de los habitantes.

Dijo que esperarán a darle el documento a la virtual presidenta electa, ya que de haber intermediarios temen a que no se cumplan sus demandas y lo que buscan es que haya “hechos y no palabras”.

“Tenemos que entregárselo a ella personalmente, porque si hay intermedios no se va a lograr nada de esto, nosotros queremos hechos no queremos palabras (...). El gobierno del Estado no ha hecho nada estaba Vilchis Contreras y Vilchis Contreras nunca hizo nada, nunca hizo nada en el tiempo que él tuvo cuando se quedó nunca hizo nada, lo que más nos urge es el agua”, comentó.

El municipio de Ecatepec es uno de los más poblados del Estado de México, debido a la necesidad que tienen cientos de habitantes es usual que las principales vialidades sean bloqueadas como protesta para que atiendan sus demandas sobre el suministro hídrico.

Por tanto, se ha documentado como empresas se han beneficiado con el negocio de venta de pipas de agua, y cómo lo denuncian en esta ocasión el gobierno municipal y estatal han tenido complicaciones para garantizar a toda la población en Ecatepec.