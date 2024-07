Quién es el dueño de Six Flags, el parque de diversiones que quiere talar más de 100 árboles para construir una nueva atracción

(Facebook/sixflagsmexico)

Six Flags México es un parque de diversiones ubicado en la alcaldía Tlalpan, al sur de la CDMX, aunque actualmente forma parte de una cadena internacional, se llamó Reino Aventura hasta 1999.

Recientemente el sitio llamó la atención por una consulta ciudadana que tenía como objetivo informar a los vecinos sobre la tala de 151 árboles para una nueva atracción, así que mucha gente se indignó y otros más mostraron interés en saber todo lo relacionado al parque.

Six Flags México pertenece a un grupo empresarial estadounidense de parques en varios países, Selim Antoine Bassoul es el director ejecutivo, quien reemplazó a Michael Spanos en 2021.

La sede de Six Flags Entertainment Corporation está en Arlington, Texas. Aunque Six Flags México es el único parque de diversiones en el país, también cuenta con un parque acuático conocido como Hurricane Oaxtepec en el estado de Morelos.

Six Flags Entertainment Corporation es una empresa estadounidense dedicada a la operación de parques temáticos y de atracciones. Fundada en 1961 por Angus G. Wynne, el primer parque, Six Flags Over Texas, abrió sus puertas el 5 de agosto de ese año en Arlington, Texas. El nombre “Six Flags” hace referencia a las seis banderas que han ondeado sobre Texas a lo largo de su historia.

A lo largo de los años, la empresa ha expandido su presencia internacionalmente. Actualmente, Six Flags opera más de 25 parques en América del Norte, incluyendo Estados Unidos, México y Canadá

La SEDEMA no autorizará la tala de árboles en Six Flags

El proyecto ha generado una fuerte oposición de los vecinos y la Secretaría del Medio Ambiente (SEDEMA), que ha declarado que la empresa no cuenta ni contará con el permiso necesario para llevarlo a cabo. “Informamos a Six Flags México que no se autorizará el derribo del arbolado planteado”, señaló SEDEMA en un comunicado el 15 de julio.

El proyecto por parte de Six Flags incluye la construcción de una Roller Coaster Tipo A en el espacio actualmente ocupado por el juego acuático Splash —también conocido como Aquaman— que no está en funcionamiento desde hace un tiempo. SEDEMA instó inicialmente a Six Flags a someter el proyecto a una consulta vecinal, lo cual desencadenó una gran polémica debido al impacto ambiental que implicaría la tala de árboles en la región, especialmente en el bosque de Tlalpan.

Los residentes de Tlalpan han mostrado una firme oposición al proyecto, argumentando que “la restitución de árboles no es suficiente motivo para pretender talar árboles que se encuentran en edad adulta y que hoy son un auténtico pulmón para la ciudad”. La alcaldía mencionó también que Tlalpan posee el reconocimiento como Ciudad Árbol otorgado por Arbor Day Foundation como parte del programa Tree Cities of the World de la FAO.

La SEDEMA ha sugerido a Six Flags explorar alternativas como la instalación del nuevo juego en el estacionamiento del parque. Esta opción, según la alcaldía, sería menos perjudicial comparada con la tala de árboles que actualmente se encuentran “detrás” del juego de Aquaman y Wonder Woman, en el fondo de Six Flags. “Condenamos que se privilegie el interés económico por encima del bien superior de la comunidad de Tlalpan y el patrimonio ambiental de la ciudad”, declaró la alcaldía.

“La tala de árboles en esa área generaría escasez de agua e inundaciones severas en Tlalpan, pues el impacto dañaría la recarga del acuífero donde se infiltra el agua de lluvia de los bosques”, añadió la alcaldía de Tlalpan. A pesar de que Six Flags propuso trasladar los árboles existentes y compensar su ausencia con la plantación de árboles jóvenes, la autoridad municipal afirmó que esta acción sería insuficiente para reparar el posible deterioro ambiental.

Tlalpan también expresó que el parque no consultó adecuadamente con las autoridades locales antes de promover el proyecto. “En ningún momento el parque de diversiones se acercó a pedir opinión alguna a la alcaldía, pese a que el parque se encuentra en el territorio de Tlalpan, muy cerca del bosque”, explicó la alcaldía.

El área afectada sería aquella ubicada “detrás” de los juegos Aquaman y Wonder Woman, considerada esencial para la integridad ecológica del bosque de Tlalpan. SEDEMA reiteró que el proyecto no está catalogado como una construcción de gran envergadura, sino como una intervención para un nuevo juego mecánico; sin embargo, subrayó la importancia de notificar y consultar a los habitantes locales, así como a los usuarios del parque.