La propaganda electoral sigue en las calles a pesar de que las elecciones ya pasaron (MARIO JASSO/CUARTOSCURO.COM)

Los comicios más recientes realizados en México ya acontecieron. En el caso de la Ciudad de México (CDMX), algunas de las personas candidatas que se impusieron en las urnas ya recibieron sus constancias de mayoría, otros tantos ya reconocieron la derrota, pero en las calles se siguen observando cientos de propagandas y carteles que dan cuenta de la ardua batalla electoral.

Según se establece en el artículo 10 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (LGIPE), el retiro o fin de la distribución de la propaganda electoral debe efectuarse tres días antes de la jornada. De igual manera, en el apartado 2 se encuentra estipulado lo que debe pasar con aquella colocada en la vía pública. Al respecto, dice que:

“En el caso de la propaganda colocada en vía pública, deberá retirarse durante los siete días posteriores a la conclusión de la jornada electoral”.

El IECM emitió un comunicado dirigido a los partidos políticos (X/@iecm)

Si bien ya ha pasado más de un mes desde el día de la jornada electoral, en algunas calles y avenidas de la Ciudad de México (CDMX) se siguen observando pancartas y carteles alusivos a algunos de los candidatos. Al respecto, la autoridad electoral local, es decir el Instituto Electoral de la Ciudad de México (IECM) emitió un comunicado.

Por qué los partidos políticos no han retirado toda la propaganda electoral de las calles de CDMX

A través de sus redes sociales, el Instituto Electoral de la Ciudad de México (IECM) dio a conocer un comunicado en el que exhortó a los partidos políticos que participaron en las contiendas electorales realizadas en la capital a retirar por completo la propaganda de las calles y avenidas de la entidad federativa.

Según informaron, los partidos políticos que participaron en la contienda no han emprendido el retiro de su propaganda electoral. No obstante, el motivo radicaría en que no es su obligación directa hacerlo, pues dicha función recaería en el Gobierno de la Ciudad de México y las Alcaldías.

Sobre Calzada de Tlalpan, personal de limpieza del gobierno de la CDMX comenzó a remover toda la basura de la campaña electoral (Infobae México/Javier Lira Otero)

“Si bien la normatividad establece que es responsabilidad del Gobierno de la Ciudad de México y las Alcaldías retirar la propaganda electoral de las calles, una vez que ha concluido el proceso electoral, el IECM ha apelado a la corresponsabilidad que tienen los partidos políticos y sus candidaturas para que cooperen en esta labor, lo anterior de conformidad con diversos criterios jurisdiccionales”, se lee en el documento.

Para poder conseguir el retiro de toda la propaganda, enviaron a las representaciones de los partidos políticos en el IECM diversos oficios para solicitar el retiro de la propaganda electoral, así como informar a las personas candidatas sobre dicha obligación.

De igual manera, toda la propaganda deberá ser enviada a centros de reciclaje y acreditar la acción a través de constancias emitidas por dichas empresas.

El IECM reportó que se han retirado más de 160 toneladas de propaganda electoral (PABLO/CUARTOSCURO.COM)

De acuerdo con el Instituto Electoral de la Ciudad de México (IECM), hasta el 10 de julio, el Gobierno de la Ciudad de México reportó el retiro de la vía pública de 117.31 toneladas de propaganda electoral. En tanto, las Alcaldías reportaron haber recogido 46.9 toneladas para obtener un total de 164.21 toneladas de propaganda electoral.

Según se indica en el informe de fiscalización presentado por el Instituto Nacional Electoral (INE) el 21 de junio de 2024, tan solo en la campaña para la Presidencia de la República se reportó un gasto total de MXN 346 millones 133 mil 568 con 72 centavos por concepto de propaganda en la vía pública. En el caso de las senadurías federales por el principio de mayoría relativa e, gasto fue de MXN 291 millones 808 mil 247 con 47 centavos.