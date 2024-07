Livia Brito alerta a sus seguidores sobre cuentas que se hacen pasar por ella en Telegram

La actriz de telenovelas compartió el nombre de sus canales oficiales de difusión para evitar caer en estafas (@liviabritopes)

Livia Brito Pestana, conocida actriz de telenovelas mexicanas, se volvió tendencia en redes sociales al alertar a sus seguidores sobre la existencia de cuentas falsas en Telegram utilizando su nombre.

El mensaje fue enviado a través de su cuenta oficial de Instagram por medio de sus historias, la actriz de 37 años compartió que el único espacio que utiliza para hablar directamente con cada uno de sus seguidores es Mundo Azul.

“Oigan les estoy haciendo esta historia porque hay grupos en Telegram que se están haciendo pasar por mí y los están estafando; les están quitando su dinero y es falso. La única plataforma que yo uso para hablar directamente con ustedes es a través de mi Mundo Azul”, aclaró.

(Instagram: liviabritopes)

Cabe señalar que el espacio del que habla Livia se trata de su cuenta personal de OnlyFans, la cual abrió en febrero y lo dio a conocer en sus redes sociales.

“Ayer abrí mi página Azul y les agradezco tanto mis bebés, porque la página ha sido un gran éxito, son muchos los que se han suscrito. Gracias”, escribió en un post de Instagram.

Sin embargo, ahora que se ha enterado de los engaños en los que están cayendo algunos de sus seguidores, quiere dejar claro que no cuenta con ningún grupo en Telegram u otro medio parecido.

“No te dejes estafar. No tengo grupos de Telegram, no tengo grupos raros por ahí en donde pida dinero. Solo por el enlace de mi perfil de Instagram, por ahí me pueden contactar y suscribir”, dijo al final de sus historias.

(Instagram: liviabritopes)

Qué opina Livia Brito sobre OnlyFans

Al igual que otras actrices que deciden crear una cuenta en OnlyFans donde comparten contenido exclusivo para sus seguidores, Brito hizo público su miedo de tener su propio canal de difusión.

Al igual que en esta ocasión, la cubana utilizó sus historias de Instagram para dar a conocer que siempre quiso tener una cuenta de ese tipo, pero debido a los tabús de algunas personas no se animaba a hacerlo.

“Ya tenía hace muchísimo tiempo la idea de abrir el OnlyFans, pero siempre está el tabú de que es una página utilizada en la industria para adultos, pero me puse a investigar, y hay profesores de inglés, de matemáticas, de música porque son solo para fans”, dijo en ese entonces.

(Foto: Instagram/@liviabritopes)

Desde aquel momento, se encargado de nutrir su cuenta y estar muy al pendiente del resto de sus redes sociales, donde constantemente invita a sus seguidores a unirse a Mundo Azul.

Los problemas legales que enfrenta Livia Brito

Además de la polémica en torno a sus cuentas oficiales, la actriz también enfrenta procesos legales relacionados con la vez que agredió al paparazzi Ernesto Zepeda, pues aunque pareciera que el asunto estaba resuelto, trascendió nueva información.

El periodista Carlos Jiménez, conocido como ‘c4′, dio a conocer en su cuenta de X (antes Twitter) que Livia Brito tenía una nueva cita en el Reclusorio Norte para responder a la acusación de falsedad de declaraciones.

Aunque la actriz no ha hablado abiertamente sobre el tema, se cree que existen algunas publicaciones que hacen alusión a lo que está viviendo legalmente. Por ejemplo, luego de que se filtró la información, escribió: “A veces las personas repiten lo que escuchan sin saber la verdad. Mi esencia brilla más allá de las sombras creadas por la desinformación”.

Hasta ahora, lo único que se sabe es que la actriz deberá presentarse ante las autoridades el próximo 18 de julio a las 10:50 de la mañana. Cabe señalar que dicho citatorio también es para su expareja, ya que ambos estuvieron presentes y negaron haber tomado las pertenencias de Zepeda.