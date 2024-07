Danna confiesa cómo cambió desde ‘María Belén’ a ser la estrella pop que hoy traspasa fronteras |VIDEO

Danna confiesa cómo cambió desde ‘María Belén’ a ser la estrella pop que hoy traspasa fronteras (Foto: Infobae México/ Jovani Pérez)

Danna es una de las estrellas pop más importantes de México en la actualidad, pues luego de terminar con su faceta como actriz en la tercera temporada de la polémica serie global Élite, la famosa decidió dedicarse de forma exclusiva a la música contando con éxitos que han conquistado los primeros puestos de popularidad en el país y Latinoamérica.

Sin embargo, parte de dicho éxito también ha estado acompañado de duras controversias, como el cambio de su nombre artístico, pues antes se hacía llamar Danna Paola, o el dejar atrás una de las imágenes más recordadas de ella en la televisión mexicana, la pequeña María Belén que realizó para Televisa cuando tenía escasos años de edad.

Como acto principal de los MTV Miaw 2024, Infobae México platicó con Danna para conocer más sobre dicha fórmula pop que si bien durante todo el 2024 la ha mantenido en el ‘ojo del huracán’, también la ha consolidado como una de las favoritas de la comunidad LGBT+ y el resto del público, pues la estrella baila, compone y canta como pocas de su generación han podido demostrar.

Danna en entrevista con Infobae México, desde los Premios MTV MIAW 2024

El adiós a una imagen de ‘niña buena’ y el inicio del ‘Childstar’: Danna

“¡Muy llenador! He aprendido muchísimo, creo que también el ser productora y del otro lado el poder crear show pues me da mucha más experiencia, pues son mis dos primeras giras, XT4S1S TOUR y ahora DANNA L¡VE”, inició la querida cantante en la alfombra verde de los MTV Miaw 2024 en entrevista con nosotros.

Para la ex actriz, el poder haberse involucrado en su música, como no había podio ocurrir en su totalidad en su pasado musical, le permitió poder mostrar su mejor versión de ella, aunque los diversos cambios que ello generó no fueron del agrado de todos. Fans señalan que cuando una estrella pop cambia radicalmente su imagen, como le ocurrió a sus colegas Anahí y Belinda, el público no suele entenderlo a la primera.

“Ya tocamos en Latinoamérica, Brasil, España, se vienen más ciudades, incluyendo México de nueva cuenta. Es algo que me emociona mucho, es una experiencia muy cool porque nunca se deja de aprender. Creo que estar arriba del escenario es muy adictivo y para mí es una transformación gigante y lo disfruto muchísimo”, finalizó Danna.

Fans piden que sea la nueva Aventurera TikTok: @andy_farand

La famosa se convirtió en tendencia gracias a su presentación en los MTV Miaw 2024, pues además de cantar y bailar de forma imponente, la cantante una vez más refrendó su apoyo a la comunidad LGBT+ besando a una de sus bailarinas.