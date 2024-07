Secretaría del Medio Ambiente no autorizará la tala de árboles en Six Flags

El parque presentó un proyecto de tala de árboles para una nueva montaña rusa (Jesús Avilés/Infobae México)

El parque de diversiones Six Flags México inició una consulta ciudadana para talar 151 árboles e instalar un juego nuevo, esta situación generó mucha indignación entre los vecinos de la alcaldía Tlalpan, por lo que la Secretaría del Medio Ambiente (SEDEMA) reiteró que la empresa no cuenta ni contará con un permiso para el proyecto.

“Informamos a Six Flags-México que no se autorizará el derribo del arbolado planteado”, se pudo leer en el comunicado de la SEDEMA este 15 de julio.

El proyecto que promueve Six Flags contempla el retiro de árboles para construir una Roller Coaster Tipo A, la cual también usaría el espacio del Splash —conocido también como Aquaman—, un juego de agua que existe desde Reino Aventura y que no está actualmente en funciones por su probable retiro.

El área de árboles que se plantea talar está detrás del Splash o Aquaman, un juego de agua que no está abierto actualmente (Mar L. / Infobae México)

La SEDEMA fue quien solicitó a Six Flags dar a conocer este proyecto a través de una consulta vecinal, pero la instalación de dicho módulo generó una gran controversia por el daño ambiental al bosque de Tlalpan. Cabe señalar que el área de árboles talados sería la que se encuentra “detrás” del juego Aquaman y el Wonder Woman, en el fondo de Six Flags.

“Cabe mencionar que dicho proyecto no está catalogado como una gran construcción, sino como una intervención para colocar un nuevo juego mecánico. Sin embargo, la SEDEMA le solicitó a la empresa dar a conocer el proyecto bajo un proceso de consulta vecinal que permitiera informar de manera detallada a los habitantes y usuarios del área de influencia sobre la pretensión de llevar a cabo el proyecto en cita”, se pudo leer.

Después de que esta secretaría negó el permiso al parque de retirar los árboles, indicó a Six Flags que presentara una propuesta distinta para instalar el nuevo juego, el cual podría colocarse en otra zona —una opción podría ser el estacionamiento—.

Carpa de consulta ciudadana de Six Flags México. (X/@TlalpanVecinos)

La alcaldía Tlalpan rechaza proyecto de Six Flags

Ya que la tala de árboles en el predio de Six Flags impactaría negativamente al bosque, la alcaldía reprobó la idea de expansión y mencionó que el parque ni siquiera consultó con las autoridades.

“En ningún momento el parque de diversiones se acercó a pedir opinión alguna a la alcaldía, pese a que el parque se encuentra en el territorio de Tlalpan, muy cerca del bosque”, se pudo leer.

El parque pretende construir un nuevo juego, pero no tiene permiso para talar los árboles que necesita (Facebook/sixflagsmexico)

De igual forma, Tlalpan mencionó que la alcaldía tiene un reconocimiento como Ciudad Árbol otorgado por Arbor Day Foundation como parte del programa Tree Cities of de World de la FAO así que “la restitución de árboles no es suficiente motivo para pretender talar árboles que se encuentran en edad adulta y que hoy son un auténtico pulmón para la ciudad”.

Aunque el parque Six Flags propuso trasladar los árboles existentes y compensar su ausencia con la plantación de árboles jóvenes, la alcaldía Tlalpan mencionó que no sería suficiente para reparar el posible deterioro ambiental.

La tala de árboles en esa zona podría generar escasez de agua e inundaciones severas en Tlalpan, pues el impacto dañaría la recarga del acuífero donde se infiltra el agua de lluvia de los bosques.

La alcaldía de Tlalpan asegura que el impacto ambiental no sería reparado con la propuesta de Six Flags (Alcaldía Tlalpan/Prensa)

“Condenamos que se privilegie el interés económico por encima del bien superior de la comunidad de Tlalpan y el patrimonio ambiental de la ciudad en aras de avalar un proyecto que no piensa en el futuro de la gente”, se pudo leer también en el posicionamiento.