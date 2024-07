El mensaje que Alito Moreno envió a sus detractores: “Se exhiben como empleados del poder”

Moreno Cárdenas mandó un mensaje en sus redes sociales (X/@alitomorenoc)

El dirigente nacional del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Alejandro Alito Moreno Cárdenas, mandó un mensaje a sus detractores, horas después de que se anunció que expresidentes del tricolor impugnaron lo realizado en la XXIV Asamblea Nacional.

Por medio de su cuenta oficial de X, antes Twitter, el exgobernador de Campeche sentenció que existe una campaña de difamación y calumnias en su contra y el instituto político; sin embargo, destacó que los señalamientos provienen de personas que se han presuntamente exhibido como “empleados del poder”.

Eso no fue lo único que mencionó, puesto que aseveró que se trata de personajes que no han trabajado por el partido y que sólo trabajan para golpear a la oposición, con el fin de servirle al oficialismo, actualmente encabezado por la Cuarta Transformación.

“A nosotros las calumnias y mentiras no nos preocupan ni nos afectan. Sabemos que provienen de personajes que no mueven un dedo por el priismo y que solos se exhiben como empleados del poder; serviles que han hecho del golpeteo a la oposición una manera de presentarse como ofrendas al oficialismo”, redactó el domingo 14 de julio.

El diputado sentenció que las calumnias no lo preocupan (X/@alitomorenoc)

Asimismo, Moreno Cárdenas sentenció que supuestamente sus detractores han hablado y presionado a los medios de comunicación para que salgan notas en su contra, debido a que buscan que el Revolucionario Institucional sea un partido que sirva al poder; no obstante, destacó que no desistirán de ser oposición.

“(...) he hablado con muchas compañeras y compañeros de los medios de comunicación y me comparen y me lo dicen que les hablan, que los presionan, que les dicen que saquen notas. Todas esas notas que han sacado durante cinco años para atacarme, para calumniarme porque quieren un PRI de rodillas”, continuó.

En medio de este contexto, el senador electo sentenció que el tricolor seguirá trabajando para defender la democracia y la división de poderes, especialmente en la lucha por el respecto al Poder Judicial y sentenció que no se va a distraer.

“Nosotros a lo nuestro, a seguir defendiendo la democracia y la división de poderes, hoy con especial atención al Poder Judicial. No nos vamos a distraer, porque eso es justamente lo que quiere lograr el gobierno a través de sus enviados”

Exdirigentes del PRI impugnan XXIV Asamblea Nacional

Exdirigentes del PRI impugnan convocatoria del PRI que permite a Alito Moreno participar en el proceso para elegir a un líder nacional (X/@letroblesrosa)

Enrique Ochoa Reza, Pedro Joaquín Coldwell, Dulce María Sauri Riancho y Manlio Fabio Beltrones presentaron una impugnación contra la convocatoria del Partido Revolucionario Institucional para elegir la nueva dirigencia, informó la periodista Leticia Robles de la Rosa.

El discurso legal, que fue presentado ante la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), se basa en que los cambios al artículo 178 de los estatutos del PRI aún no han sido validados por el Instituto Nacional Electoral (INE).

“(...) comparecemos ante ustedes, en tiempo y forma, a promover juicio para la protección de los derechos político electorales de la ciudadanía ‘per saltum’ y, a fin de dar cumplimiento a los requisitos establecidos en el artículo 9 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral (LGMIME)”

Esta impugnación se suma a la presentada el 11 de julio por los mismos actores, quienes solicitaron la anulación de la Asamblea Nacional XXIV del PRI celebrada el pasado domingo 7 de julio. Argumentaron que dicha asamblea se realizó de manera ilegal, contraviniendo los estatutos del partido, debido a que no ha concluido el año electoral 2023-2024.