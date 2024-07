López Obrador habló durante la conferencia mañanera sobre la renovación de la dirigencia nacional de Morena (Cuartoscuro)

El Movimiento de Renegación Nacional (Morena) se encuentra próximo a realizar la renovación de su dirigencia nacional. Para el cargo que dejará Mario Delgado Carrillo ya hay aspirantes, por lo que Andrés Manuel López Obrador (AMLO) realizó una propuesta del procedimiento a través del cual se deberá elegir a la próxima persona que ocupe el cargo.

En su conferencia de prensa matutina, el Presidente de la República abordó el tema de la renovación de la dirigencia nacional de Morena. En ese sentido, reiteró que se debe poner a consideración de los militantes el nombre de las personas aspirantes, así como la decisión final sobre el ganador o ganadora del cargo ocupado por Mario Delgado en la actualidad.

Cabe mencionar que, hasta el momento, solamente dos personas han dado a conocer de manera pública su interés por ocupar el cargo de la dirigencia nacional, es decir, Luisa María Alcalde Luján, secretaria de Gobernación; así como Citlalli Hernández, secretaria general del partido. Pese a ello, no se ha definido la fecha de la Asamblea donde se definirá el nombramiento.

La secretaria General de Morena se perfilaba como una de las opciones fuertes para dirigir Morena (Facebook Citlalli Hernández Mora)

Este es el método propuesto por AMLO para elegir la próxima dirigencia nacional de Morena

Desde el punto de vista del presidente, el método que debe ser utilizado para elegir a la próxima persona que ocupará el cargo de dirigente nacional de Morena es el de la encuesta. Incluso, recordó que él fue “el promotor de las encuestas” desde antes de arribar a la Presidencia de la República.

Desde su punto de vista, dicho método de elección es el más adecuado por su utilidad, pues:

“Ayuda mucho porque evita choques, conflictos, divisiones. La encuesta, cuando se hace bien, es un reflejo apegado a la realidad, lo que la gente piensa. Claro, si se hace mal, si se cucharea pues no, pero si se hace bien sale exacto como piensa el pueblo. El margen de error es mínimo, eso está demostrado”, declaró ante los medios de comunicación.

Luisa Alcalde expresó interés por participar en el procedimiento para renovar la dirigencia nacional de Morena

El mandatario, incluso, prefirió el método de la encuesta sobre el de la elección abierta debido a que se evitan problemas frecuentes como el acarreo de electores. Al respecto, mencionó que:

“Lo tengo probado desde hace 20 años. No falla y se evitan muchísimos problemas, por ejemplo la tentación del acarreo en una elección abierta. No me lo contaron, lo viví, cómo autoridades de otros partidos en el gobierno quieren tener candidatos a modo de la oposición y los ayudan para que ganen. Les dan despensas o les daban, materiales de construcción para que ganaran a sabiendas de que iban a ser candidatos paleros”, reiteró.

Citlalli Hernández declinó a favor de Luisa Alcalde en la búsqueda de la dirigencia nacional de Morena

A pesar de las declaraciones de Andrés Manuel López Obrador (AMLO), y sin un método y fecha definidos para elegir a la persona que ocupará la dirigencia nacional, una de las aspirantes ya declaró su declinación. Y es que Citlalli Hernández aseguró que no participará en el proceso para apoyar la plataforma de Luisa María Alcalde Luján.

Citlalli Hernández Mora declinó en favor de Luisa Alcalde (Foto: Grupo Parlamentario de Morena/Senado)

Durante una reciente entrevista en el programa “Los Periodistas”, la senadora y secretaria general de Morena, Citlalli Hernández, anunció que no participará en el próximo proceso de renovación del partido. Según informó Hernández, su decisión está motivada por la intención de Luisa María Alcalde Luján, actual secretaria de Gobernación, de competir por el puesto que hoy ocupa Mario Delgado.

Hernández explicó que su determinación fue comunicada a los miembros del partido en una reunión previa y que de acuerdo con esa misma comunicación, “si Luisa decía que sí iba al partido yo no iba a participar y lo comparto ahora. No participaré”, subrayó durante la entrevista.