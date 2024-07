“Abrazos, no balazos”: esto es lo que Omar García Harfuch opina de la estrategia de seguridad de AMLO

AMLO no incluye a García Harfuch entre sus "corcholatas" para la CDMX. (Jovanni Pérez/Infobae)

A escasos meses de que Claudia Sheinbaum Pardo llegue a la Presidencia de la República, las y los integrantes de su próximo gabinete ya se preparan para asumir las dependencias que se les ha encomendado dirigir por los próximos seis años. Entre ellos se encuentra Omar García Harfuch, quien se convertirá en el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC). Al respecto, surge la pregunta: ¿cuál será la estrategia que guiará su dirigencia?

Aunque García Harfuch se ha mantenido lejos del ojo público desde su designación pública, ocurrida el 4 de julio en el Museo Interactivo de Economía (MIDE), el extitular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México adelantó aquel día no estar a favor de combatir el crimen organizado con mano dura, sino de manera eficaz.

A pregunta expresa de si continuará la estrategia de “abrazos, no balazos” del presidente Andrés Manuel López Obrador, señaló que dicha política ha presentado resultados.

“Ha habido muchísimas operaciones en el país. Todos los días, el Ejército Mexicano y la Marina han arriesgado su vida, hemos perdido muchísimos compañeros, lo que demuestra que ha sido una estrategia donde se ha combatido al crimen. Tan es así que hemos perdido la vida de gente valiosa”, declaró.

Sin embargo, destaca que esa no fue la primera ocasión en la que García Harfuch defendió la polémica estrategia de seguridad del líder del Ejecutivo. Meses antes incluso aseguró haber aplicado una política similar en la capital del país.

Omar García Harfuch. (Cuartoscuro)

Harfuch, en contra de la ‘violencia desmedida’

En octubre de 2023, García Harfuch declaró haber aplicado una estrategia de seguridad apegada al gobierno federal durante su tiempo al frente de la SSC.

En entrevista con la periodista y conductora de televisión Mónica Garza, dijo estar de acuerdo con que “no haya violencia desmedida”.

“La violencia desmedida por parte de las instituciones de seguridad genera abusos, violaciones a los derechos humanos… eso de que con mano dura se resuelve no tiene nada que ver. Eso se resuelve con mano eficiente, haciendo bien tu trabajo, haciendo de manera diligente una investigación, capacitando a los compañeros”.

“Ha habido muchísimas operaciones que nosotros hicimos aquí en la Ciudad de México con la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), con la Secretaría de Marina (Semar), donde no hubo en todas las operaciones que hicimos una sola violación a los derechos humanos”.

Por otra parte, desconoció los rumores sobre el supuesto rechazo del presidente López Obrador hacia su persona.

“Yo nunca he sentido el más mínimo rechazo por parte del señor presidente. No solo eso, los cuatro años que estuve como secretario de seguridad recibimos muchísimo apoyo del gobierno de México. Nunca sentí eso, no sé de dónde salió esa idea”, reveló.

AMLO y García Harfuch. (Cuartoscuro)

El origen de ‘Abrazos, no balazos’

Aunque la frase del mandatario federal se hizo popular en 2018, luego de mencionarla en uno de los debates electorales, sus orígenes datan desde el 2012; año en el que buscó por segunda vez llegar a la silla presidencial.

En aquel año, López Obrador apostó por implementar programas sociales para alejar a los jóvenes de la delincuencia organizada.

“Aunque estén queriendo cuestionarme vamos a buscar otra estrategia, vamos a atender las causas y vamos conseguir la paz y vamos a hablar con todos”, aseguró, meses antes de llegar a la Presidencia de la República.

AMLO logró consolidar su proyecto de la 4T tras obtener la victoria en 2018 (MISAEL VALTIERRA/CUARTOSCURO.COM)