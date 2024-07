Mujer extranjera explica la diferencia entre festejar su cumpleaños en México y en Rusia

Extranjera comparte diferencia entre celebrar su cumpleaños en México y hacerlo en Rusia Crédito: Imagen Ilustrativa Infobae TikTok/svetlanapustova

La celebración de un cumpleaños es algo muy importante en México, en donde los festejados suelen ser acompañados por sus familiares y amigos, además de que suele ser una fecha en la que se reciben regalos, aunque en algunos otros países este suceso se puede llegar a conmemorar de manera diferente.

Una joven originaria de Rusia compartió a través de sus redes sociales cuál es la diferencia entre celebrar su cumpleaños en México y hacerlo en Rusia.

Diferencia entre celebrar cumpleaños en México y hacerlo en Rusia, según extranjera

Por medio de su cuenta de TikTok, la usuaria svetlanapustova compartió un video en el que comparte la diferencia que existe entre cuando festeja su cumpleaños en México y cuando lo hace en Rusia.

La joven extranjera compartió un video a través de su cuenta de TikTok Crédito: TikTok/svetlanapustova

Cuando la joven representa en un video cómo celebra su cumpleaños en Rusia se observa sentada frente a su pastel, el cual contiene algunas velas. Tras un breve canto, la rusa le sopla a las velas para apagarlas.

Por otro lado, al representar la celebración en México, la escena es exactamente igual, la joven se encuentra frente a su pastel, pero lo que cambia es que en lugar de soplar a sus velas de una manera tranquila, aparece una mano por detrás y la empuja contra el pastel para concretar la famosa “mordida de cumpleaños”.

El video fue compartido a través de TikTok Créditos: (TikTok/svetlanapustova)

Algunos internautas comentaron al respecto y algo de lo que se puede leer es: “se nota que se divirtió más al estilo mexicano”, “si no te metes en el pastel no vale el festejo”, “que no se pierdan las bonitas costumbres”, “bienvenida, ya eres mexicana” y “de ley se tienen que comprar dos pasteles”.

¿Por qué se le da una mordida al pastel?

En México, la tradición de morder el pastel durante los cumpleaños es una práctica profundamente arraigada y festiva que se lleva a cabo en casi todas las celebraciones de este tipo. Esta costumbre consiste en que el festejado o festejada se incline hacia el pastel para dar una mordida directamente, mientras los demás invitados corean al unísono “¡Mordida, mordida!”.

Se trata de una practica que se realiza desde hace varios años (Imagen Ilustrativa Infobae)

El origen exacto de esta tradición no está del todo claro, pero se cree que es una mezcla de diversas influencias culturales que han evolucionado con el tiempo. Algunos sugieren que podría tener raíces en rituales prehispánicos, aunque la forma actual es claramente una adaptación moderna.

La práctica de morder el pastel simboliza un acto de alegría, celebración y camaradería. Es un momento de pura diversión que se espera con entusiasmo durante la fiesta. A menudo, los invitados intentan empujar ligeramente al cumpleañero o cumpleañera para que su cara entre en contacto con el pastel, lo que genera risas y buen humor. Esta acción, aunque parece simple, encierra una expresión de afecto y complicidad entre amigos y familiares.

Además, la mordida del pastel también es un reflejo del carácter festivo y lleno de vida de las celebraciones mexicanas, donde la gastronomía, la música y los rituales tradicionales se mezclan para crear un ambiente de convivencia y alegría. Este momento se convierte en uno de los más memorables de la fiesta, generando anécdotas y risas que perduran en la memoria de los asistentes.