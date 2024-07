El Guano es considerado por Los Chapitos como un inútil, según Anabel Hernández

El Gobierno de Estados Unidos ofrece hasta 5 millones de dólares a cambio de información que permita la captura de 'El Guano'. (Departamento de Estado de Estados Unidos)

Autoridades federales le pisan los talones a Aureliano Guzmán Loera, El Guano, uno de los cuatro líderes que, según la Administración de Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés), tiene el Cártel de Sinaloa.

El hermano de Joaquín El Chapo Guzmán no es precisamente “bien visto” por sus sobrinos Los Chapitos, de acuerdo con la reconocida periodista Anabel Hernández.El pasado 8 de julio se dio a conocer que Luis N, alias “R8″, presunto jefe de seguridad de Aureliano, fue capturado en un operativo en conjunto con el Ejército Mexicano y la Guardia Nacional en los límites de Badiraguato, Sinaloa, y El Durazno, Durango.

Los hechos ocurrieron durante la tarde del lunes y de acuerdo con los reportes en medios de comunicación, elementos de las Fuerzas Federales desplegaron un operativo para capturar al hermano de Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán, pero a su llegada al ‘Triángulo Dorado’ fueron recibidos con disparos de armas de fuego por parte de “El R8″ y otros sicarios.

Tras un enfrentamiento que presuntamente dejó un saldo de cuatro muertos y cinco heridos, los militares capturaron a Luis ‘N’ y otras tres personas. Las autoridades no han emitido ningún pronunciamiento sobre los hechos.

Elementos del ejército y la Guardia Nacional detuvieron a Luis "N", alias "R8", integrante del primer círculo de seguridad de Aureliano Guzmán Loera, hermano de "El Chapo". (X/@azucenau)

Durante este operativo, helicópteros de fuerzas federales se observaron sobrevolar en Culiacán y en el ‘Triángulo Dorado’.Un video compartido a través de redes sociales muestra el momento en el que ‘El R8′ es subido a una aeronave militar para ser trasladado a la Ciudad de México.

La Evaluación Nacional de la Amenaza de las Drogas 2024, de la DEA, detalla que el Cártel de Sinaloa no tiene líder y opera con el “modelo paraguas”, mismo que consiste en la cooperación entre sí de las cuatro facciones.

”Esta estructura teóricamente da a los jefes de los independientes grupos narcotraficantes la capacidad de compartir recursos –como rutas de contrabando, contactos corruptos, acceso a proveedores de sustancias químicas ilícitas y redes de lavado de dinero, sin compartir ganancias ni tener que responder a una cadena de mando principal”, explica el informe de la DEA.

El Cártel de Sinaloa es considerado por las autoridades norteamericanas como una de las organizaciones criminales más antiguas de México y una de las más violentas y prolíficas de drogas en el mundo, al tiempo de señalarla de dirigir el tráfico de fentanilo y otras drogas ilícitas a los Estados Unidos.

El Cártel del Pacífico está dirigido por Los Chapitos ―Iván y Alfredo Guzmán Salazar, así como Joaquín y Ovidio Guzmán López―; la facción de Ismael “El Mayo” Zambada García, líder y fundador del Cártel de Sinaloa durante más de tres décadas.

Imagen: Infobae México

’El Guano’ encabeza otra facción que se le conoce como ‘Gente del Guano’, mientras que Rafael Caro Quintero, uno de los fundadores del Cártel de Guadalajara, y que actualmente se encuentra recluido en el Centro Federal de Readaptación Social (CEFERESO) No. 1, mantiene el control del municipio de Caborca, Sonora.

”Realmente las dos principales facciones son El Mayo y Los Chapitos. Esto del Guano, realmente no pinta. Aureliano Guzmán Loera, el hermano de El Chapo Guzmán, no pinta. El Mayo Zambada nunca lo toma en cuenta y Los Chapitos piensan que es un inútil”, dijo en entrevista con Infobae México la periodista Anabel Hernández, autora de “La historia secreta: AMLO y el Cártel de Sinaloa”.

En el caso de Caro Quintero, la periodista aseguró que “no tiene ninguna información que hable sobre que Rafael Caro Quintero estaba activo y había regresado a las drogas”.

”Yo no tengo información que hable y, lo repito, yo no tengo información que hable, ni siquiera el propio Mini Lic (Dámaso López Serrano, hijo de Dámaso López Núñez ‘El Licenciado’, un ex líder del Cártel de Sinaloa) que dijera que sí, que Rafael Caro Quintero estaba activo y había regresado a las drogas y el propio ‘Mini Lic’ y su padre hablaron con Rafael Caro Quintero”, apuntó la escritora.