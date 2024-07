De noche y con extras: así grabaron el video sexual de Luna Bella en el Metro, según policía que participó

(Archivo/X)

Jorge López, conocido como “El señor indomable” en las redes sociales, sigue en activo en su trabajo como policía, pese a su implicación en un video explícito grabado en el metro de la Ciudad de México al lado de la modelo erótica Luna Bella. El 09 de julio, la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México confirmó que el hombre era miembro activo de la dependencia.

En un comunicado, la SSC informó que el agente había sido citado a declarar y se determinó su suspensión preventiva mientras se llevan a cabo las investigaciones pertinentes por conductas contrarias al Código de Conducta de la Secretaría.

Además, la SSC condenó firmemente los hechos y anunció que colaboran con las autoridades del sistema de transporte público para mejorar la seguridad en las líneas y crear espacios seguros para los usuarios.

(X/@sr_indomable)

Sin embargo, durante una entrevista en el canal de YouTube de Gustavo Adolfo Infante, “El señor indomable” afirmó no haber recibido notificación oficial sobre su suspensión y que sigue asistiendo a su trabajo. “Actualmente yo he ido a trabajar, no me han notificado nada”, indicó.

“Sé por otras instancias que estoy suspendido, no sé mi situación. Ahorita ya me asesoré, tengo mi abogado, por el momento la Secretaría no me ha notificado nada”, expresó.

Jorge López también mencionó que separa su actividad como creador de contenido en OnlyFans de su labor como policía.

“Yo saco mi agenda del mes y veo qué días voy a trabajar, esos días yo no mezclo, no hago cosas cuando estoy en servicio”, afirmó, agregando que sigue enfocado en sus deberes laborales y en su personaje en redes sociales.

Metro CDMX respondió así al video de Luna Bella. (Captura de pantalla)

“No ando faltoneando al respeto, no ando de fisgón. En realidad estoy enfocado en mi trabajo que es mi personaje del señor indomable”, dijo “El señor Indomable” y añadió:

“Niguno de los dos trabajos tienen que ver con el otro, son conceptos diferentes. Al principio (en el trabajo) no sabían porque yo empecé en TikTok, poco a poco me fui dando a conocer, me decían el tiktoker en la oficina”

El SSC ha comenzado las investigaciones pertinentes, pero hasta ahora, Jorge continúa en sus funciones policiales.

El contenido de Luna Bella se grabó entre puros creadores de contenido

Por su parte, el periodista Nacho Lozano también entrevistó al policía y modelo para adultos, quien contó pormenores sobre cómo se realizó la controvertida grabación que ha indignado a no pocos ciudadanos.

Jorge ‘N’ contó que decidió grabar el contenido de manera espontánea junto a Luna Bella y para ello se hizo acompañar de “extras” para simular un vagón lleno.

Luna Bella filmó un video sexual en el Metro. | Portada: Jovany Pérez.

“No estaba dentro de lo planeado, simplemente se dio. Hay mucha gente que le gusta el exhibicionismo, la adrenalina y todo ese tipo de cosas, por eso lo grabamos. Fue una colaboración, cada quién lo monetiza en su página”, dijo en el espacio radiofónico del periodista.

“Ibamos acompañanados de bastante gente, varias personas iban con nosotros, la mayoría son creadores. El vagón iba vacío, a esas horas, en ciertas estaciones, ya van los vagones vacíos, fue para simular que había gente y tratamos de que no afectara a terceras personas”, contó Jorge.

El policía en activo compartió por qué empleó su uniforme y confirmó que la grabación se realizó después de las 23:00 horas en la Línea 6 del Metro.

“A eso nos dedicamos, tenemos la capacidad de hacer una escena. Yo me pongo a indagar, tengo varios perfiles donde yo interpreto, en este caso el disfraz de policía, a veces la hago de barrendero, a veces la hago de médico, diferentes actuaciones, en este caso fue el disfraz para hacer alusión porque existe mucho personal de la policía que cuida las instalaciones, hicimos esa ilusión de que ya va un policía que estaba ahí... (lo grabamos) en la noche, ya como a las 11″, relató.