Así operan los ‘montachoques’ de supermercado, el grupo de ladrones que aprovechan confusiones para cometer sus atracos

Una nueva modalidad de robo está siendo empleada por delincuentes en diversos supermercados de la Ciudad de México. Los llamados “montachoques de carritos de supermercado” aprovechan la desconcentración de los compradores para sustraer pertenencias sin ser detectados.

Si bien los ciudadanos acuden a los centros comerciales esperando poder adquirir los productos que necesitan, los agresores aprovechan la supuesta tranquilidad que ofrecen estos establecimientos para tomar desprevenidas a sus víctimas quienes tardan vario minutos en percatarse de lo ocurrido.

Modus operandi

El modus operandi de estos delincuentes consiste en que uno de los ladrones choca intencionalmente su carrito de compras con el de la víctima. Durante la confusión, uno o dos cómplices aprovechan el momento para robar carteras u objetos de valor.

Estos robos suelen llevarse a cabo en horarios de alta afluencia en los comercios departamentales. Las víctimas preferidas son mujeres con bolsos grandes, personas distraídas y adultos mayores. En el caso de estos últimos, el hurto se facilita al no requerir PIN para retirar dinero de sus Tarjetas del Bienestar, bastando solo una firma.

Las denuncias sobre esta modalidad de robo surgieron a través de redes sociales, donde usuarios han alertado sobre los los delincuentes que hacen uso de los carritos de supermercado. Aunque similar a los montachoques de autos que operan en las calles, esta variante se enfoca en el interior de las tiendas.

Un robo sin violencia

Una característica de estos delincuentes es cometer robos sin violencia, logrando muchas veces que la víctima no se percate del hurto hasta llegar a la caja para pagar. Los ladrones operan en grupos de tres personas que se desplazan por los pasillos del supermercado buscando el momento oportuno para actuar.

La difusión de esta información busca alertar a la población para que estén atentos mientras realizan sus compras, especialmente en los momentos de mayor afluencia de gente en las tiendas.

Actriz narra su experiencia con estos delincuentes

Los montachoques han diversificado su campo de acción y ahora operan en supermercados, utilizando carritos de compra para robar a sus víctimas. Esta modalidad de delito, conocida por provocar accidentes viales para exigir pagos, ha llegado a afectar incluso a figuras públicas como la actriz Berenice Mastretta.

La artista relató su experiencia en TikTok, donde narró cómo fue víctima de esta técnica mientras compraba en Costco. Según su testimonio, dos mujeres cómplices la arrinconaron en un pasillo.

“Me volaron la cartera en Costco, pero me montaron todo un showcito. Dos señoras me arrinconaron porque una casi me choca de frente con el carrito [...] y la otra se me puso a lado y entre ellas tenían contacto”.

Recomendaciones en caso de ser víctima

A raíz de su experiencia, Berenice Mastretta sugirió una serie de pasos a seguir si alguien se encuentra en una situación similar:

Bloquear todas las tarjetas bancarias inmediatamente : “A los 20 minutos ya le estaban intentando hacer dos de 8 mil pesos [...] porque había bloqueado muy rápidamente las tarjetas”.

Aferrarse a la bolsa : “Si ves que hay algo fuera de lo común [...] aférrate a tu bolsa como si no hubiera mañana”.

Denunciar: “Es muy importante para que quede un antecedente por si desean hacer mal uso de tus documentos”.

La actriz también constató, mediante los videos de seguridad, que los delincuentes “me estaban cazando, un grupo que entraron como de 6 personas juntas”. A través de TikTok, otros usuarios corroboraron que este modus operandi es frecuente en los supermercados.

