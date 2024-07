Se viraliza en TikTok trend para rescatar perritos de la calle

La tendencia que busca ayudar a los animales en situación de calle está llegando a distintas partes del mundo

Creadores de contenido de TikTok han comenzado a viralizar el trend que busca ayudar a los animalitos de la calle a encontrar un refugio o hogar.

De acuerdo con distintas organizaciones de animales, en México existen millones de perros y gatos que viven en las calles sin acceso a cuidados adecuados, lo que implica riesgos para su bienestar y el de la salud pública.

Ante las alarmantes cifras, tiktokers de varias partes del país crearon una tendencia con el objetivo de crear un cambio importante en todos aquellos lomitos y michis sin hogar.

Cuál es el trend para rescatar animalitos de la calle

En México la dinámica para rescatar animalitos sin hogar la lleva a cabo la cuenta ‘Perritosffl’, en donde también se comparte contenido relacionado con la vida de las mascotas, principalmente de perros y gatos.

El famoso trend inicia con la frase: “Si no dices nada te compro un premio, ropa o te consigo un hogar”, posteriormente, le colocan el micrófono a la mascota para ver su reacción.

Algunas veces, suele surgir un ladrido o una actitud temerosa, pero eso no importa para los influencers, pues en la mayoría de los casos eligen ayudar sea cual sea su comportamiento.

Tiktoker mexicano inició el trend para ayudar animalitos de la calle Crédito: TikTok: @perritosffl

El video titulado ‘Si no dices nada te doy un’ de ‘Perritosffl, tiene más de 500 mil corazones y cerca de 3 mil comentarios. Hasta ahora, la acción ha sido muy bien recibida por los internautas, quienes aseguraron que todos deben ganar premio, sin excepción.

“Si todos no comen, no hay like”, “No hay comida para todos, no hay like”, “Premio a todos, nadie pierde”, “Le tenías que dar a todos”, “O les das o todos o no le das a nadie”, “Qué ganas de adoptarlos a todos, están hermosos”, y “Me caes bien” son algunos comentarios que se pueden leer en la publicación.

Sin embargo, pese a que la tendencia tuvo gran auge el año pasado, creadores de contenido lo volvieron a revivir y lo hicieron viral.

Trend ‘si no me dices nada...’ en otros países

Uno de los videos más famosos del trend lo hizo el tiktoker argentino Big Chungus, quien ha logrado destacar en la plataforma por hacer contenido llamativo que busca ayudar a las personas y perritos en situación de calle.

El clip titulado ‘Si el perrito no dice nada al micrófono le cambiamos su vida completamente’, ya cuenta con más de 4 millones de me gusta y supera los 22 mil comentarios.

Sus seguidores han recibido muy bien este tipo de contenido, pero en repetidas ocasiones han hecho público que les gustaría ver un seguimiento de lo que ocurre con los perritos rescatados.

Creadores de otras partes del mundo se unen al trend que busca darle un hogar a los perritos de la calle Crédito: TikTok: @bigchungus_oficia

En la publicación resaltar comentarios como: “¿Y haces seguimiento de todos los que diste en adopción? ¿Y si les hacen daño?”, “¿Haces un seguimiento de los perros que das? Creo que es importante por si luego vuelven a tratarlos mal o algo”, “Ayudas para más animalitos en la calle, todos merecen tener un hogar”, se lee en la publicación, lo que resalta la preocupación de los usuarios por saber cómo siguen los animalitos luego de su rescate.

Por qué las mascotas suelen ser abandonadas

En la mayoría de los casos las principales razones de abandono son: cambios en la situación económica de los dueños, mudanzas, problemas de comportamiento de los animales y falta de conciencia sobre las responsabilidades que implica tener una mascota.

Con el propósito de intentar frenar la problemática, han surgido múltiples refugios y campañas de concientización para promover la adopción y el cuidado responsable de mascotas. Además, autoridades y organizaciones no gubernamentales trabajan constantemente en reformas legislativas y programas de esterilización masiva para controlar la población de animales callejeros.