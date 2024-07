Erika Buenfil reacciona a los ATAQUES que recibió por subir una foto con exceso de filtros

Érika Buenfil fue criticada por compartir una fotografía editada con IA. (@erikabuenfil50, Instagram)

La inteligencia artificial (IA) está al alcance de todos y las celebridades tampoco se resisten a probar el ingente de recursos que esta tecnología ofrece. Sin embargo, para la actriz Erika Buenfil, la curiosidad derivó en una controversia que la hizo el blanco de duras críticas en Instagram, donde compartió una imagen ‘rejuvenecida’ de ella.

En la actualidad, apps como Remini, UpFoto, Retake, Pixelcut y FaceApp, solo por mencionar algunas, permiten restaurar fotografías, modificar rasgos faciales e incluso generar imágenes a partir de selfies propias. Erika Buenfil recurrió a una para compartir un retrato que evoca a sus años dorados en las telenovelas juveniles.

No obstante, la fotografía no fue interpretada como un ejercicio de ocio y un amplio grupo de usuarios de Instagram acusó a la actriz de no asumir su edad. “Erika Buenfiltro”; “Harto filtro no, usted es bella sin tanta corrección con filtros”; “Ni se parece a ella”; “Un filtro más y se convierte en el curioso caso de Erika Button!”; “Ni cuando actuó en Marisol, sé veía tan joven”; “La reina del tik tok y la reina de los filtros”, son solo algunos comentarios que ilustran la controversia a la que dio pie la imagen.

La fotografía generó polémica en Instagram. (erikabuenfil50, Instagram)

¿Qué dijo Erika Buenfil?

El debate, como ocurre en muchas ocasiones, no se limitó a Instagram. Varios medios digitales consignaron la controversia y sumaron a que Erika Buenfil se posicionara como tema de conversación en X, donde reaccionó a los ataques que había recibido en la última hora.

La actriz respondió a una de las tantas publicaciones que circularon en la red social: “Lo hice con una app solo para jugar”, escribió con la intención de sepultar el tema. Su respuesta fue respaldada por decenas de tuiteros, quienes aseguraron que la actriz era libre de compartir lo que le viniera en gana en sus redes sociales.

“Así fuera real, eres libre de subir lo que quieras a tus redes y punto”; “Erika es muy hermosa, eso es un hecho. Ahora porque publicó una foto con una aplicación solo por diversión, la gente reprimida la critica, deberían respetar su espacio, porque ella publica lo que quiere. Erika sigue hermosa como siempre”; “Todos lo hacemos hermosa”; “Tu haz lo que se te pegue la gana, no le haces daño a nadie y si te divierte y a tus verdaderos fans les gusta, que digan lo que digan, nunca le darás gusto a todos, lo importante es darte el gusto a tí misma. Abrazos!”, fueron algunas expresiones de apoyo que se leen en su tuit.

Erika Buenfil, quien en los años 80 y 90 se consagró como una de las actrices más destacadas de las telenovelas, en años recientes encontró en TikTok una plataforma que impidió ser olvidada por el público y por Televisa, donde las puertas se le cerraron luego de revelarse que se había embarazado de Ernesto Zedillo Jr, durante la primera década de los 2000.

Erika Buenfil es madre del tiktoker Nicolás Buenfil, hijo del empresario Ernesto Zedillo Jr. (Fotos: @erikabuenfil50, @nico.buenfil)