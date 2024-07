Benito Juárez 2024: qué hacer si aún no cuentas con la tarjeta del Banco del Bienestar

La Beca del Bienestar es entregada a través de tarjetas del Banco del Bienestar (Cuartoscuro)

Luego del transcurso del periodo electoral 2023 - 2024, la Secretaría del Bienestar reanudó la entrega y la incorporación de nuevos beneficiarios al padrón de sus programas sociales. Aunque la Beca Benito Juárez también reanudó sus labores, hay algunos beneficiarios que no han podido contar con su tarjeta, para lo cual las autoridades emitieron algunas recomendaciones.

La Beca Benito Juárez es un apoyo económico otorgado a alumnos y alumnas de diversos niveles educativos con la finalidad de apoyar el sustento de sus estudios. Para poder acceder a él, es necesario contar con una tarjeta del Banco del Bienestar y, aunque su entrega también se reanudó, existen personas que no han podido contar con la misma.

Al respecto, por medio de sus redes sociales verificadas, el programa de la Becas para el Bienestar “Benito Juárez” dieron a conocer algunas recomendaciones y soluciones para quienes no cuentan con su tarjeta, ya sea porque no fueron atendidos en sus citas, así como que no han recibido la confirmación con la fecha de entrega de la tarjeta bancaria.

La atención a beneficiarios de la beca no estará disponible durante julio (X/@BecasBenito)

¿Qué hacer si aún no cuentas con la tarjeta del Banco del Bienestar para la Beca Benito Juárez?

En caso de no contar todavía con la tarjeta del Banco del Bienestar, es necesario tomar en cuenta que la entidad financiera gubernamental no atenderá a quienes son beneficiarios de la Beca para el Bienestar “Benito Juárez” durante todo el mes de julio, por lo que la entrega de los plásticos demorará durante dicho periodo.

Lo anterior fue confirmado por las autoridades a cargo de la operación del programa en sus redes sociales. Y es que, obedeciendo a las condiciones de operación del Banco del Bienestar, durante el séptimo mes del año brindarán atención prioritaria a todas aquellas personas inscritas en el padrón de beneficiarios de la Pensión para el Bienestar de Adultos Mayores de 65 años.

“¡Aviso importante! ¡Becario, becaria y familia beneficiaria! Durante julio de 2024, el Banco del Bienestar dará prioridad en su atención a las y los beneficiarios del programa Pensión para el Bienestar de las personas Adultas Mayores”, fue el mensaje emitido a través de la cuenta verificada de la red social X, antes Twitter de @BecasBenito.

Las autoridades emitieron recomendaciones para quienes no han recibido su tarjeta (X/@BecasBenito)

Pese al aviso, las autoridades emitieron un mensaje a quienes no cuenten con su tarjeta todavía sobre mantener la calma, pues la entrega podría reanudarse a partir del jueves 1 de agosto, aunque la fecha no ha sido confirmada, en las sedes destinadas para dicho fin. Para ello, es necesario mantenerse al tanto de los medios de comunicación oficial o verificar el buscador de status en la página web del programa.

Ante ello, recomendaron entrar al buscador de status y dirigirse al apartado de “Bancarización”. En dicho lugar encontrarán información sobre la sucursal del Banco del Bienestar a la que se deberá acudir, así como el día, la hora y los requisitos.

Esto debes hacer si no te dieron tu tarjeta, pese a tener cita (X/@BecasBenito)

En caso de que las personas no cuenten con su tarjeta debido a que no fueron atendidas por el personal a pesar de haber acudido en tiempo y forma a la sede indicada para cumplir con el trámite, el procedimiento consiste en ingresar al “Buscador de status”. Posteriormente dirigirse a la “ventanilla virtual”, después la sección formularios y seleccionar la opción: “Acudí a la cita en donde me entregarían mi tarjeta del Banco del Bienestar, pero no me atendieron”.

Después de haber cumplido con el procedimiento, alguna persona operadora del programa se pondrá en contacto con el beneficiario para indicarle el procedimiento a seguir.