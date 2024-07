Por qué se cayó el servicio de Xbox en México

(REUTERS/Nick Adams)

Las personas que estaban intentando jugar en su Xbox se llevaron una gran sorpresa poco después del medio día, ya que los servicios de todas las consolas presentaron una falla que no los deja iniciar sesión.

En México, el servicio de Xbox Live —que permite jugar en línea— comenzó a fallar alrededor de las 12:05, mucha gente creyó que se trataba de un problema con el internet o su cuenta, pero en realidad fue una afectación mundial.

Por su parte, la cuenta oficial de Xbox informó que algunas cuentas se habían cerrado y que estaban investigando la causa de este problema. Algunos sitios especializados en videojuegos aseguran que la falla podría tener origen en alguna base de datos de Microsoft.

“Es posible que no puedas iniciar sesión en el perfil de Xbox, que te desconectes o que tengas otros problemas relacionados. Las características que requieren un inicio de sesión, como la mayoría de los juegos, las aplicaciones y la actividad social, no estarán disponibles”, fue lo que se pudo leer en redes sociales oficiales.

La realidad es que los usuarios siguen recibiendo el código de error 0x87DD0033 y no pueden iniciar sesión, aunque el sitio de Xbox muestra que no hay problemas con el sistema multijugador ni con el acceso a dispositivos y redes o la tienda, mientras no se pueda ingresar con correo y contraseña, se vuelve imposible jugar.

Al menos a las 15:00 horas, el servicio de “Cuenta y perfil” de Xbox sigue en una interrupción importante, así que no se puede acceder a las herramientas de seguridad, la tienda, el juego en modo multijugador, juegos remotos ni aplicaciones y móvil.

La situación ha generado todo tipo de memes y quejas, pues tanto en México como en otros países los jugadores llevan tres horas sin poder acceder a sus cuentas.