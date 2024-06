Diego Sinhue responde a Xóchitl Gálvez: “Que pronto sane la herida de la derrota”

El gobernador de Guanajuato respondió a las críticas de la excandidata a la presidencia (X/@diegosinhue)

El gobernador de Guanajuato, Diego Sinhue Rodríguez Vallejo, respondió a las críticas de la excandidata a la Presidencia de la República de la coalición Fuerza y Corazón por México, Xóchitl Gálvez Ruiz, deseándole que sane pronto de la derrota del pasado domingo 2 de junio.

En un encuentro con los medios de comunicación, el militante del Partido Acción Nacional (PAN) se posicionó tras la solicitud de la senadora a la gobernadora electa de la entidad, Libia Dennise García Muñoz Ledo, de desmarcarse de su administración y la solicitud de hacer las cosas diferentes en el estado.

Ante lo anterior, el mandatario local sentenció que se trata de un opinión personal de la legisladora; sin embargo, aunque indicó que la respeta mucho, refirió que su deseo es que ésta sane de lo que se suscitó en la pasada jornada electoral y pueda seguir adelante en su vida.

“Es la opinión de Xóchitl, yo la respeto. Lo único que le deseo a Xóchitl es que pronto sane de la herida de la derrota y pueda seguir adelante”

Las palabras del panista se dieron posterior a la visita de Gálvez Ruiz a la capital de la entidad, en donde se reunió con una serie de seguidores y aprovechó para cuestionar la situación que atraviesa el bajío mexicano puesto que se ha presentado un aumento de la inseguridad, así como de la presencia de grupos delictivos.

De acuerdo al posicionamiento, la senadora criticó la actitud que ha tomado Acción Nacional en el estado, pues destacó que “no está bien no escuchar”; no obstante, centró su crítica en que el partido crítica abiertamente lo que sucede en todo el país y la actitud del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), mientras que actúan de igual forma en el estado.

“No está bien no escuchar. Yo entiendo que son recursos públicos, pero escuchar a los que pagamos impuestos no está mal escuchar. Obviamente el gobernador tiene todo el derecho de gobernar y de mandar, pero creo que escuchar no viene mal nunca, eso es lo que estamos reclamando al Presidente de la República, que nunca nos escuchó”, expresó.

Asimismo, tal como se mencionó anteriormente, Xóchitl Gálvez dio a conocer la conversación que tuvo con Libia Denisse en donde le recomendó, en caso de que quiera hacer las cosas diferentes, desmarcarse del actual gobierno y no permitir una supuesta imposición de nombramientos.

“Desconozco el detalle de los nombramientos, pero yo insistiría que no podemos criticar al gobierno federal y nosotros actuar de la misma manera”

La excandidata a la presidencia mandó mensaje a la gobernadora electa (Facebook/Xóchitl Gálvez Ruiz)

La crítica al PAN en Guanajuato

Finalmente, la excandidata a la presidencia sentenció que Acción Nacional debe de basarse en la congruencia para tener la confianza de la ciudadanía, especialmente en Guanajuato que se ha catalogado como el estado más panista; no obstante, dejó entrever que no se vio así en los comicios pasados.

“Yo creo que la congruencia es muy importante por parte del PAN y si el PAN quiere tener la confianza por parte de los ciudadanos de Guanajuato, entiendo que es el estado más panista, pero el mensaje que mandó en las pasadas elecciones no es tan contundente”, refirió.

De acuerdo a los Conteos Rápidos del Instituto Nacional Electoral (INE) para la Presidencia de la República, en la entidad no ganó Gálvez Ruiz, sino Claudia Sheinbaum por más de 200 mil votos.