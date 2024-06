Corona Capital 2024: cuándo saldrán a la venta los boletos por día y cuánto cuestan

Corona Capital 2024. (Ocesa)

Después de muchas especulaciones por el cartel y las quejas por los artistas que se van a presentar en el Corona Capital 2024, ya comenzaron las primeras fases de venta de abonos, por lo que la gente preguntaba cuándo se podrían comprar los boletos por día.

Este festival anunció que la venta de boletos para 15, 16 o 17 de noviembre se realizará el jueves 27 de junio a partir de las 9:00 en Ticketmaster; sin embargo, hay quienes asegura en taquilla ya se vendieron algunos de fase 2 debido a la disponibilidad.

Aunque los precios oficiales se darán a conocer el día jueves, algunas páginas que publican información de conciertos como Ticket el hamster difundieron estas aproximaciones:

Precios Corona Capital por día

Entrada General

Fase 2 - 2 mil 928 pesos

Fase 3 - 3 mil 367 pesos

Fase 4 - 3 mil 904 pesos

Comfort Pass

Fase 2 - 4 mil 270 pesos

Fase 3 - 4 mil 928.80 pesos

Fase 4 - 5 mil 734 pesos

Citibanamex Plus

Fase 2 - 5 mil 612 pesos

Fase 3 6 mil 490.40 pesos

Fase 4 - 7 mil 564 pesos

Cabe señalar que estas aproximaciones ya cuentan con cargos, aunque no se trata de precios oficiales, este tipo de cuentas que difunden datos sobre conciertos suelen acertar en sus especulaciones y filtraciones.

Cada tipo de boleto incluye distintas amenidades:

Boleto General

Acceso a los escenarios

Actividades

Instalaciones

Activaciones

Comfort pass

Todo lo de general además de

Baños privados con aire acondicionado

Entrada exclusiva y rápida al festival

Citibanamex Plus

Todo lo de comfort pass además de

Estacionamiento preferencial

Fast lane para acceso al festival

Pit lateral en escenarios principales

Plataforma elevada en escenario principal

Préstamo de baterías para carga de celular

Área de mesas y zonas de descanso

Concierge para atención personalizada

Selección gastronómica y coctelería especializada

Transporte en carritos de golf en escenarios principales

Zonas exclusivas de recarga cashless

Wifi, baños premium y guardarropa

Cartel del Corona Capital 2024

Vierenes 15

Gren Day

Toto

Zedd

The Beaches

Blonde Redhead

Brigite Calls Me Baby

Cage the Elephant

Sábado 16

Shawn Mendes

Melanie Martínez

New Order

American Football

Black Pumas

Thee sacred souls

domingo 17

Paul McCartney

Queens of the Stone Age

Empire of the sun

El anuncio del cartel dejó una gran cantidad de memes.

Además de los actos principales, el festival contará con la participación de bandas y artistas como The Mars Volta, Travis, St. Vincent, Vega, Thee Sacred Souls, Hermanos Gutiérrez, Water From Your Eyes y Iggy Pop. El festival, conocido por su diversidad en géneros como el rock, indie y electrónica, promete una experiencia variada para sus asistentes.

El Festival Corona Capital tuvo su primera edición en 2010 y ha crecido significativamente, atrayendo a fanáticos de diferentes partes del mundo. Desde su inauguración, se ha consolidado como uno de los eventos musicales más importantes de América Latina, ofreciendo un espacio en el Autódromo Hermanos Rodríguez con múltiples escenarios, áreas de comida, experiencias interactivas y zonas de descanso para los asistentes.