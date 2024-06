Cuánto dinero recibirá AMLO por la pensión del ISSSTE

El mandatario aclaró cuánto dinero recibirá del ISSSTE (Cuartoscuro)

En pocos meses el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) dejará la Presidencia de la República y, aunque ha dejado en claro que se retirará de la vida pública, las dudas sobre los ingresos que tendrá siguen avivándose conforme se acerca la entrega de la banda.

Durante la conferencia mañanera del martes 25 de junio, el mandatario federal reiteró que sus ingresos serán la pensión que la corresponde por el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), así como las regalías de sus libros y su inscripción a la Pensión del Bienestar para adultos mayores.

Pese a lo anterior, las dudas continúan respecto a los ingresos económicos del tabasqueño, por lo que éste explicó cuál es la cifra aproximada que podría recibir mensualmente, debido al régimen al que pertenece, así como los años que ha cotizado.

AMLO ha sido claro sobre la pensión que tendrá cuando se retire (Cuartoscuro)

Según detalló, su carrera profesional para el Estado mexicano la inició en 1977 cuando ingresó al Instituto Nacional Indigenista (INI), lugar en el que permaneció hasta 1982; posteriormente, estuvo cinco años en el Instituto Nacional del Consumidor (INCO), aunque reconoce que se perdió su expediente y tuvo que realizar un trámite especial para el reconocimiento de su años laborales.

“Yo trabajé seis años en el INI (...) de 1977 a 1982 y pagué al ISSSTE mi cuota, era yo director en el INI y tengo mis comprobantes. Luego, trabajé cinco años en el Instituto Nacional del Consumidor y pagué al ISSSTE (...) entonces ahí van como 10 (años)”, puntualizó.

Ahí no concluyó su carrera, debido a que fue cinco años jefe de Gobierno del entonces Distrito Federal, además de los cinco años, casi seis, que va a cumplir al frente del Ejecutivo Federal, por lo que sentenció que cumpliría 20 años laborando para el Estado.

“Entonces, por ese tiempo y por edad ya tengo derecho a recibir una pensión del ISSSTE”

El ISSSTE tiene tope para emitir pagos de la pensión (Almendra Ortiz/ISSSTE)

Finalmente, tal como lo había mencionado meses atrás, López Obrador evaluó que su pago mensual oscilaría entre los 25 y los 30 mil pesos mensuales, debido a los años cotizados, así como los salarios que tuvo en los diferentes cargos que asumió.

Es importante mencionar que, con base en información oficial del instituto, las pensiones para adultos mayores tienen un tope y lo máximo que pueden otorgar a un extrabajador son 31 mil pesos mensuales, lo que ubicarían al político tabasqueño como uno de los que tendría una cifra elevada.

Aunado a lo anterior, para conocer la cifra oficial de la pensión que recibiría un extrabajador se tienen que tomar en cuenta los siguientes datos:

Sueldo básico mensual

Saldo actual del Afore

Fecha de nacimiento

Año de afiliación al ISSSTE

Valor nominal del bono de Pensión ISSSTE (expresado en pesos)

Rendimiento real antes de comisiones

Género

Edad

Años cotizados

Porcentaje de ahorro solidario

Edad de retiro

AMLO reconoció que ya tiene la Pensión del Bienestar

AMLO ya cuenta con Pensión del Bienestar (@apoyosbienestar/X)

En la misma conferencia en Palacio Nacional, el presidente Andrés Manuel indicó que ya es parte de la Pensión del Bienestar; sin embargo, dijo que no ha tocado ningún peso de ese dinero porque lo está ahorrando, por lo que también tiene ese otro ingreso.

“Ah, la Pensión del Bienestar, sí, que ya tengo ahí ahorrado porque no he cobrado, lo estoy dejando ahí para cuando yo me vaya”, expresó.