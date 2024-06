Por qué no sonó la alerta sísmica en CDMX tras el sismo de 5.2 en Guerrero

FOTO: MOISÉS PABLO/CUARTOSCURO.COM

Los habitantes de la Ciudad de México fueron sorprendidos por un sismo a las 11:16 del domingo 23 de junio, el epicentro fue en San Marcos, Guerrero y la magnitud fue de 5.2, a pesar de que la gente pudo sentir el movimiento, no se activó la alerta sísmica en la capital del país.

Esta situación generó indignación entre los habitantes, pues algunos expresaron preocupación por la falta de aviso ante un riesgo grave por sismo. Incluso hubo quienes publicaron mensajes con molestia, pues se especulaba que había habido alguna falla en el sistema de alertamiento en CDMX.

La información proporcionada por el Centro de Instrumentación y Registro Sísmico indica que en esta ocasión no se requirió el aviso previo porque la energía radiada por el sismos durante los primeros segundos no superó los niveles de activación.

Algunas personas piensan que la alerta sísmica debe sonar siempre y cuando el sismo sea mayor a 5.0, pero esto es falso | Jovani Pérez

En otras palabras, el sismo del 23 de junio con epicentro en Guerrero no requirió alerta sísmica ya que no contaba con energía suficiente como para provocar algún daño en edificios o casas, entonces no era necesario desalojar las viviendas y centros de trabajo.

Esto no significa que si un sismo de magnitud mayor a 5.0 proveniente de las costas del país tiene poca peligrosidad, entonces será imperceptible por las personas. Por lo general, ningún sismo de 4.9 o menos se siente en la CDMX, pero los que tienen magnitud similar al de hoy 23 de junio sí pueden sentirse.

Esta fue la explicación que brindó Martí Batres, jefe de Gobierno de la Ciudad de México, 20 minutos después del sismo:

“Por la tenue intensidad del temblor, no se activaron los altavoces que emiten la alerta sísmica. De cualquier forma, los helicópteros “Cóndores” de @SSC_CDMX realizan sobrevuelos. La @SGIRPC_CDMX y el @C5_CDMX confirman que no hay afectaciones en nuestra ciudad”

De acuerdo con la información emitida por el Sistema de Alerta Sísmica Mexicano (Sasmex, el sismo detectado "no ameritó" la activación de la alerta sísmica a través del sistema de altavoces de la Ciudad de México. Imagen de archivo. EFE/José Méndez

Algunas personas creen que debe escucharse la alerta sísmica en todo sismo mayor a 5.0, pero esto es falso. Es importante tomar en cuenta que el Sistema de Alerta Sísmica Mexicano (SASMEX) no activa los altavoces por alguna intensidad específica de temblor, si no que tiene algunos criterios que toman en cuenta los monitores de peligro sísmico.

En qué casos sí suena la alerta sísmica en CDMX

-Si en los primeros segundos de la detección sísmica, al menos dos estaciones de monitoreo rebasan los niveles de energía preestablecida.

Dependiendo la estimación de energía del sismo y su potencial de peligrosidad

Dependiendo de la magnitud estimada del sismo y la distancia a la ciudad a avisar; es decir: Magnitud mayor a 5 que ocurra a 170 kilómetros o menos. Magnitud mayor a 6 que ocurra a 350 kilómetros o menos. Magnitud mayor a 5.5 que ocurra a 350 kilómetros o menos.



En qué casos no suena la alerta sísmica en CDMX

Cuando el epicentro está lejos de la zona de cobertura de los monitores. Eso fue lo que ocurrió en el sismo del 19 de septiembre de 2017, cuyo epicentro fue en Chiautla de Tapia, Puebla.

Cuando el movimiento sísmico ocurre muy lejos de la ciudad a alertar.

Cuando las estimaciones de energía del sismo no rebasan los niveles establecidos. Eso fue lo sucedido hoy 23 de junio con el sismo que tuvo epicentro en San Marcos, Guerrero.

Cuando el epicentro es la misma Ciudad de México. Es importante tomar en cuenta que incluso si se trata de un microsismo de magnitud 1.1 a 3.9, la percepción puede ser muy fuerte cuando las personas están cerca del epicentro. Es por esto que los temblores originados en CDMX se sienten muy intensos, en 2023 hubo al menos 76 temblores de este tipo.