Las mujeres facturan: canceló boda por infidelidad pero aprovecha fiesta con ‘cover’ para recuperar su dinero

Una joven regiomontana decidió cancelar su boda tras descubrir la infidelidad de su prometido, pero aprovechó el evento pagado para organizar una fiesta masiva llamada ‘No Boda’ y recuperar parte de su inversión.

Rossy Puente, originaria de Monterrey, compartió en redes sociales que su relación de 11 años terminó después de enterarse de la infidelidad de su novio. La boda, prevista para el 3 de agosto, se convirtió en una fiesta pública donde los asistentes pagaron $750 pesos para disfrutar de un menú de cuatro tiempos, barra libre y música en vivo.

En entrevista para Multimedios, la mujer señaló que su ex pareja de nombre Emilio reaccionaba a “todas las fotos que la chava subía, él le daba me encanta a todas, todas las publicaciones que la chava hacía a todas le reaccionaba”.Al inicio al no tener la confirmación de infidelidad y pensar que tal vez solo se trataba de un coqueteo por redes sociales, ella estaba dispuesta a dejarlo pasar, pero después descubrió que él estaba utilizando su carro para ir hasta la casa de ella.

“Ahí me di cuenta de que no se trataba de solo una chiflazón por Whatsapp, ni chiflazón por inbox. Él iba a la casa de ella, en mi carro, pues le valió madre”.

En su publicación, la regiomontana explicó la situación y la razón detrás de la ‘No Boda’. Afortunadamente, la respuesta fue abrumadora: en pocas horas se agotaron las entradas, gracias a la viralización de su historia en redes sociales.

“Infinitamente agradecida con cada uno de ustedes. ¡Muchas gracias por su apoyo! Nos vamos a divertir muchísimo”, escribió Rossy en su cuenta de Facebook para agradecer a quienes compraron boletos para su ‘No Boda’.

El caso de Rossy se viralizó rápidamente, recibiendo apoyo y solidaridad de decenas de usuarios. Aquí algunas de las reacciones:

“Qué bueno, transformar estas situaciones. Es mi cumple y no tengo boleto! Si se llega a liberar alguno, me avisas. Quiero ir, apenas me enteré, busqué y ya era sold out.”; “Yo quiero ir, ¿no te queda uno”; “Nada se perdió, al contrario se ganó, ya que una persona infiel nunca lleva a nada bueno más que a un matrimonio infeliz. Felicidades por tener la mejor actitud.”; “No perdiste, ¡ganaste! Adelante, bendiciones.”; “Ánimo que solo Dios sabe por qué te quita esto, para mejorar siempre. Qué bien que festejes tu nueva vida, sigue adelante.” y “Eso es todo, mija. Jalo al magno evento de una No Boda, ¡qué regia empoderada y etérea salió la morra!”

Pese a no haber llegado al altar, una mexicana no dejó “morir” todo lo invertido para su fiesta. Foto: Facebook/Rossy Puente