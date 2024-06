“Ella transmite mucha confianza”: López Obrador celebra reunión entre empresarios y Claudia Sheinbaum

Claudia Sheinbaum Pardo, virtual presidenta electa de México. (Cuartoscuro)

Luego de que la virtual presidenta electa de México, Claudia Sheinbaum Pardo, se reunió con el Consejo Coordinador Empresarial (CCE), el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que los empresarios tienen confianza en ella y buscan sumarse al proyecto que encabeza.

Fue durante la conferencia de prensa matutina de este viernes cuando el líder del Ejecutivo aseguró que el encuentro, celebrado el pasado 19 de junio, dio buenos resultados.

“La presidenta electa transmite mucha confianza y eso es importante. Todos quieren ayudar y se están sumando”.

En esa línea, destacó que después de que la también exjefa de Gobierno de la Ciudad de México resultó electa en la jornada electoral del pasado 2 de junio, todas y todos “han actuado de manera muy respetuosa”.

“Está recibiendo mucho apoyo, no sólo de México. Me da risa porque me hablan algunos presidentes de otros países y me dicen que van a venir, que quieren verme, pero me dicen: Es que también queremos ver a la presidenta. Está siendo muy bien recibida a nivel internacional”, relató entre risas.

López Obrador volvió a destacar la trayectoria de Sheinbaum Pardo. (Cuartoscuro)

Por otra parte, el mandatario federal aprovechó para destacar su relación con el sector empresarial, aunque adelantó que previo a su despedida oficial retomará el tema.

“Con nosotros no se portaron mal (...), fue muy buena la relación con los empresarios, nos entendimos. Yo tengo que agradecerles que aún a disgusto supieron ser institucionales y lo más importante, cuando se les planteó que eran otros tiempos y otras reglas, y se les dijo que tenían que pagar impuestos (...) entendieron”, externó.

Sheinbaum asegura al sector empresarial que no buscará concentrar el poder

Durante su reunión con el CCE, el presidente del Consejo Mexicano de Negocios (CMN), Rolando Vega Sáenz, expresó a Sheinbaum su preocupación y la de otros 57 empresarios de cara al análisis y la posible aprobación de la reforma al Poder Judicial.

“Entendemos el origen de estas propuestas, sin embargo, no parecen resolver el problema que les dieron origen”, argumentó.

Sin embargo, Sheinbaum Pardo, con un semblante tranquilo, aseguró a los empresarios que la reforma al Poder Judicial no busca autoritarismo o una concentración del poder, por lo que descartó cambios que puedan afectar a la economía del país.

“El objetivo es que el Poder Judicial tenga autonomía, más autonomía inclusive (...). Imagínense, tantos años en mi caso que luche por la democracia en México, que llegando a presidenta lo que hiciera fuera concentrar el poder: no, no se trata de eso”, indicó.

Por su parte, el presidente del CCE, Francisco Cervantes Díaz, prometió invertir más de 42 mil millones de dólares durante el inicio de la administración de Sheinbaum.

“Hay tranquilidad en el sector empresarial, por supuesto que hay retos, pero hay más oportunidades para trabajar en conjunto”.

La virtual presidenta fue recibida por integrantes de la cúpula empresarial. (X/@cceoficialmx)