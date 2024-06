Daniel Bisogno responde a ‘bendiciones’ de Raquel Bigorra: “Que haga con ellas lo que quiera”

En 2020, Daniel Bisogno rompió su amistad con Bigorra, a quien culpó de manipular a su esposa para que le solicitara el divorcio. Foto: Ventaneando, Imagen Televisión.

Daniel Bisogno atravesó durante la primera mitad de este 2024 fuertes problemas de salud que pusieron en riesgo su vida. Sin embargo, pese a tener que estar en terapia intensiva varias semanas e, incluso, en coma inducido, el conductor de Ventaneando logró reponerse.

¿Qué dijo Raquel Bigorra?

Durante el tiempo en el que permaneció hospitalizado, muchas figuras del medio del espectáculo se pronunciaron al respecto y le enviaron buenos deseos. Tal fue el caso de Raquel Bigorra, quien a pesar del distanciamiento que mantiene con el amigo de Pati Chapoy le mandó un mensaje contundente en febrero.

“Ya le perdí la pista. Me entero más por ustedes que por otra cosa. Le deseo que ojalá que su salud mejore y que salga adelante, porque tiene una familia, una hija chiquita. Cuando oigo (noticias) siempre le digo a mi esposo ‘ojalá salga adelante’. Pero no tengo información de su estado de salud, porque no tengo contacto”, comentó la famosa durante un encuentro con la prensa.

Daniel Bisogno y Raquel Bigorra fueron amigos muy cercanos, pero tras el divorcio del presentador, él rompió relaciones con la cubana. Crédito: @rbigorra, YT

Asimismo, la famosa ahondó que pese a tener amigos en común con Bisogno, prefirió tomar su distancia y no preguntarles qué sabían de la salud del presentador de espectáculos.

“No estoy al pendiente. No es que tenga contacto con gente allegada a él, ni mucho menos. No es un tema ni un nombre que mencionamos alrededor de nosotros, pero por ese cariño que existió en su momento le deseo que le vaya bien y que salga adelante”, comentó.

Daniel Bisogno le responde a Bigorra

Durante el estreno de Aventurera, Daniel Bisogno platicó con la prensa y además de hablar sobre su actual estado de salud, también aprovechó para mandarle un mensaje a Raquel Bigorra.

Bigorra y Bisogno eran amigos cercanos (Instagram)

Fue cuando los reporteros le dijeron al conductor que su examiga le había mandado buenos deseos durante el tiempo en el que estuvo convaleciente que él agregó:

“Lo mismo, de regreso para allá, las mismas bendiciones, todo lo que ella me envió de bendiciones, se lo regresó con mucho cariño, y que haga con las bendiciones lo que quiera”.

¿Qué pasó entre Bisogno y Raquel Bigorra?

Daniel Bisogno y Raquel Bigorra protagonizaron una controversia pública en 2019 que alteró su amistad de años. El presentador de Ventaneando, Daniel Bisogno, declaró en televisión que Raquel Bigorra y su esposo Alejandro Gavira supuestamente habían vendido información privada sobre su vida a una revista sensacionalista, lo que contribuyó a su divorcio con Cristina Riva Palacio.

Bigorra negó repetidamente estas acusaciones, asegurando que no había traicionado a Bisogno. Sin embargo, la relación entre ambos quedó irremediablemente fracturada desde ese momento. Estas declaraciones fueron emitidas en uno de los programas de Ventaneando, generando un gran revuelo mediático.