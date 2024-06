Qué pasó con los hijos de Inés Gómez Mont, tras casi 3 años prófuga y una nueva denuncia en su contra por violencia intrafamiliar

¿Qué pasó con los hijos de Inés Gómez Mont? Tras casi 3 años prófuga y nueva denuncia alerta por los menores Foto: Instagram/@inesgomezmont

Inés Gómez-Mont enfrenta una investigación penal en la Ciudad de México por presunta violencia familiar, tras recibir una denuncia de su ex esposo Javier Díaz. La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México ha iniciado la correspondiente carpeta de investigación.

De acuerdo con la información judicial, la ex presentadora de Ventaneado, Los 25+ e incluso Familias Frente al Fuego (Televisa) solicitó un amparo contra un juez del Sistema Procesal Penal Acusatorio del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México.

Este juez había ordenado que dos de sus hijos, de 12 y 14 años, se presentaran para una evaluación psicológica. Gómez-Mont busca revertir esta decisión judicial. Algo que no ha ocurrido y a casi tres años sin que nadie sepa nada de su paradero, o el de los menores de edad, no podría ser una realidad.

Aún año y cinco meses, no se sabe nada sobr ela ubicación de la conductora y su esposo (Instagram/@inesgomezmont)

En respuesta a su solicitud de amparo, la jueza Patricia Marcela Diez Cerda, del Quinto de Distrito en Materia Penal, admitió el trámite y otorgó una suspensión provisional para proteger a los menores.

Sin embargo y a diferencia de lo que ha pasado en otras de las denuncias que se han puesto en su contra, la que fuera mejor amiga de Galilea Montijo no ha emitido algún tipo de comunicado en sus redes sociales. Razón por la que la familia paterna de los menores no solo se mantiene alerta, sino también seguidores del caso y fans de la presentadora de televisión que no ven un cercano fin a este caso.

¿Cuántos hijos tiene Inés Gómez Mont y quiénes son sus padres?

Inés Gómez Mont es la madre biológica de 6 hijos: la pequeña Inés y los trillizos Javier, Diego y Bruno; Bosco y María.

Inés y los trillizos son producto de su primer matrimonio con Javier Díaz. Gómez Mont estuvo casada con él de 2008 a 2013.

El matrimonio no terminó bien, de hecho, según reportes periodísticos, la convivencia con los niños con el padre era muy poca. En 2021, se dio a conocer que existía una batalla legal por la custodia de los infantes.

Foto: Instagram/@inesgomezmont

La abuela paterna fue la que reveló que el proceso legal seguía y que desearía que el padre viera a sus hijos.

Luego de su caótico divorcio, Gómez Mont se volvió a enamorar de Víctor Álvarez Puga, con quien se casó en 2015 y tuvo a sus dos hijos: Bosco y María.

Además, Álvarez Puga ya tenía un hijo llamado Mayito de su anterior relación.