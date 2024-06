Karely Ruiz revela cómo son los hombres que le gustan: “Guapos no”

Karely Ruiz reveló cómo son los hombres que le gustan (Instagram KarelyRuiz.of)

Una de las modelos más reconocidas de OnlyFans en México es Karely Ruiz, quien comparte a través de la plataforma contenido exclusivo. Aunque en pocas ocasiones ha revelado información sobre su vida sentimental, si compartió en algún momento que le han roto el corazón, además recientemte detalló cómo es su gusto en hombres.

Fue por medio del podcast del influencer Gusgri, que la creadora de contenido dio varios detalles sobre el tipo de hombres que suele preferir cuando se trata de tener una relación sentimental.

La influencer se presentó en el podcast de Gusgri (Ig karelyruiz.of)

¿Cómo es el gusto de Karely Ruiz en hombres?

La conversación inició cuando Gusgri le preguntó a Karely Ruiz acerca de si se encuentra soltera o dentro de una relación, a lo que ella contestó asegurando que en este momento no se sale con nadie.

Además, contrario a lo que muchas personas podrían pensar, Karely Ruiz indicó que le gsutan los hombres “gorditos” y “feos”.

“A mi me gustan gorditos y feos, con que esté gordito y feo ya, con eso tengo”, detalló la influencer durante la entrevista.

La creadora de contenido también puntualizó en que no le gustan los hombres atractivos, pues asegura que los guapos suelen engañar a diferencia de aquellos que no son tan atractivos. Karely anotó que los hombres que son considerados feos dificilmente la engañarian.

La creadora de contenido detalló que no le gustan los hombres atractivos Foto: Julio Orozco, YouTube

“Porque los guapos te engañan y los feos no, porque si andan con una bonita como yo, no creo que me engañen”, aseguró la estrella de OnlyFans.

Otro detalle importante que señaló Karely es que salir con un hombre guapo puede hacerla destacar menos, mientras que un hombre no tan atractivo considera que podría quedar mejor a su lado.

Acerca de Karely Ruiz

Karely Ruiz es una destacada modelo e influencer mexicana nacida el 28 de octubre de 2000 en Monterrey, Nuevo León. Ha ganado notoriedad a través de sus perfiles en redes sociales, especialmente en Instagram y TikTok, donde acumula millones de seguidores. Su contenido principalmente se centra en moda, belleza y estilo de vida, publicando fotos y videos que muestran sus atuendos, rutinas diarias y momentos personales.

La creadora de contenido es originaria de Monterrey, Nuevo León Crédito: karelyruiz.of / Instagram

Ruiz comenzó su carrera en el mundo digital a temprana edad, inicialmente compartiendo fotos y videos casuales que rápidamente captaron la atención del público. Su atractivo visual y carisma la impulsaron a convertirse en una figura influyente en el ámbito de la moda y el entretenimiento en línea. Además, ha colaborado con diversas marcas y ha participado en eventos y campañas publicitarias, consolidando su presencia en la industria.

Más allá de su vida profesional, Karely mantiene una relación cercana con sus seguidores, interactuando frecuentemente con ellos mediante comentarios y transmisiones en vivo.