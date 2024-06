¿Era Christian Nodal? Ángela Aguilar ya tenía novio hace 3 meses, señala Maryfer Centeno

Christian Nodal y Ángela Aguilar se dejan ver enamorados pese a las críticas (Foto: Jovani Pérez)

Al anuncio del romance entre Ángela Aguilar y Christian Nodal no le ha faltado ni controversia ni cuestionamientos, sobre todo tomando en cuenta que ocurrió apenas días después de la confirmación de la separación del cantante con Cazzu.

La noticia no ha sido bien recibida del todo, pues cierta parte del público criticó fuertemente a los intérpretes de Dime cómo quieres, e incluso algunos de ellos acusaron a la pareja de haber engañado a la rapera argentina.

Tanto cuestionaron a Nodal que tuvo que subir un video a sus redes sociales para desmentir cualquier tipo de infidelidad, y asegurar que pese a los rumores, nunca hubo un triangulo amoroso en su relación con la madre de su hija Inti.

A pesar de esto, las críticas no han cesado. Ahora múltiples internautas etiquetaron en masa a Maryfer Centeno, experta en lenguaje corporal, en un video de una entrevista de Ángela Aguilar con Adela Micha donde, supuestamente, la cantante estaba delatando un amor secreto que tenía hace 3 meses.

La experta en lenguaje corporal encontró detalles interesantes tras analizar una entrevista de la cantante crédito: Tiktok/maryfercentenom

En el clip, Adela Micha pregunta a Ángela si tiene novio, y ella, contrario a decir que no, titubea y no da respuesta. Maryfer Centeno señala: “Generalmente si no contestas se toma por cierto de lo que te están acusando. En este caso, Ángela Aguilar se queda callada, voltea a ver su papá en un gesto nervioso”.

Y añade: “Además vemos a una Ángela Aguilar como estábamos acostumbrados a verla: amable, dulce, risueña. Después se empieza a poner nerviosa pero no contesta con un sí ni con un no. De alguna forma está dando a entender que es un sí”.

Sobre si ese amor secreto pudiera ser Christian Nodal, Maryfer Centeno dijo: “Esta entrevista tiene 3 meses. Es un retrato de que, a lo mejor, sería suponer que sea Christian Nodal, es probable debido a la cronología de los hechos”. Cabe mencionar que, Nodal y Cazzu seguían juntos hace 3 meses.

Ángela Aguilar: su sorpresivo ascenso a la fama

Ángela Aguilar, nacida el 8 de octubre de 2003 en Los Ángeles, California, es una prominente cantante y actriz de música regional mexicana. Hija de Pepe Aguilar, pertenece a la destacada dinastía Aguilar, que ha influido significativamente en la música ranchera y regional a lo largo de generaciones.

Comenzó su trayectoria en la música desde muy joven, influenciada por su entorno familiar y la rica tradición musical de los Aguilar. Hizo su debut profesional en 2012 con su primer álbum Nueva Tradición, una colaboración con su hermano Leonardo Aguilar. Desde entonces, mostró un talento innato y una voz distintiva que la destacaría en el género.

Su primer álbum de estudio como solista, Primero Soy Mexicana, lanzado en 2018, marcó un hito en su carrera. Este disco incluyó canciones icónicas de la música ranchera y recibió aclamación crítica. El álbum le valió dos nominaciones a los Latin Grammy, convirtiéndola en una de las artistas más jóvenes en ser nominada en estas categorías.

Ángela ha recibido varios premios y reconocimientos en su corta pero impresionante carrera. Entre ellos, destacan los Premios Billboard de la Música Latina, Latin American Music Awards y Premios Lo Nuestro. Su habilidad para interpretar grandes clásicos y su profundo respeto y amor por la música tradicional mexicana han sido ampliamente reconocidos.

Ángela ha colaborado con varios artistas importantes, incluyendo a su padre, Pepe Aguilar, y artistas contemporáneos del género. Estas colaboraciones han ayudado a ampliar su alcance y atraer a nuevas audiencias. Además, ha realizado presentaciones en eventos importantes y televisados, consolidándose como una figura pública y una embajadora de la música mexicana.