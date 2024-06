Paola Durante defiende a Ángela Aguilar y a Christian Nodal tras duras críticas

La modelo no está a favor de los cuestionamientos a la pareja (Facebook Paola Durante)

Desde que Ángela Aguilar habló públicamente de su relación con Christian Nodal, las críticas están a todo lo que da. Y es que el anuncio se dio apenas unos días después de la ruptura del cantante y Cazzu, la rapera argentina que lo convirtió en padre.

Mucho se ha dicho sobre la relación de Ángela Aguilar y Nodal: desde acusaciones de infidelidad hasta cuestionamientos sobre la forma en la que la cantante era con las parejas de él. Recientemente, Paola Durante, quien ha vuelto a estar en boca de todos tras el estreno de la serie ¿Quién lo mató?, defendió a la pareja.

En un encuentro con los medios de comunicación, Paola Durante fue cuestionada sobre el tema del momento, en el que, de cierta forma está relacionada, pues en la serie que revive el asesinato de Paco Stanley actúa Belinda interpretando a su versión joven. Paola dijo:

Ángela y Nodal están enamorados (Facebook Ángela Aguilar / @nodal)

“Es difícil. Yo creo mucho en el amor y los veo y hasta me dan ganas de enamorarme y eso que llevo 3 años soltera”.

Y sobre las críticas, mencionó que ella no es nadie para juzgar, y que no debía hacerlo nadie, pues así sucede cuando nos personas se enamoran, además, puso énfasis en los cuestionamientos en contra de Aguilar: “Es difícil culpar a alguien. Lo que no me gusta es que digan ‘Ay, Ángela’. No me gusta que ataquen a las mujeres, ahí la responsabilidad es de los dos”.

Añadió: “Cuando estás enamorado es complicado. A mí me ha pasado, me he enamorado de gente que no puedo estar con ella, y es muy difícil, entonces me gustaría juzgar a ninguno de los dos”.

Aunado a esto, confesó que sí ha andado con hombres casados, pero que en cuanto se enteró de su estado civil, salió huyendo: “No me gusta hacer lo que no me gustaría que me hagan”.

Finalmente, la ex edecán de Paco Stanley, quien ha dicho que la serie de Prime Video no cuenta la realidad de lo sucedido hace tantos años, comentó que no hace falta hablar del trabajo de los actores: “Ni modo que yo esté en contra de Belinda, de Roberto, de Diego, para mí lo hicieron bien todos. No me gusta hablar mal de los demás, no estoy de acuerdo con eso”.

Paola Durante y su papel en el caso Stanley

Paola Durante y Mario Bezares, estuvieron en prisión pero salieron ante falta de pruebas (Cuartoscuro // Captura Vix)

Paola Durante, exmodelo y actriz, fue notoriamente implicada en el caso del asesinato del popular conductor de televisión mexicano Paco Stanley. El 7 de junio de 1999, Stanley fue asesinado a tiros en la Ciudad de México, fuera de un restaurante. Durante, quien trabajaba como edecán en el programa de Stanley, se encontró en el epicentro de la controversia.

Durante fue arrestada junto con Mario Bezares, coprotagonista del programa, bajo la acusación de haber participado en la planeación del asesinato. Las autoridades sostuvieron que había colaborado en el crimen occiso, argumento basado en gran parte en testimonios y teorías que sugirieron la implicación de ambos en el ataque.

Durante permaneció en prisión durante un tiempo considerable, a pesar de la falta de pruebas concluyentes que la vincularan directamente con el asesinato. Su encarcelamiento se prolongó por más de un año, durante el cual enfrentó críticas y especulación mediática constante. Finalmente, fue liberada por falta de evidencia sólida que pudiera sostener las acusaciones en su contra.

El caso de Paco Stanley sigue siendo uno de los más controvertidos en la historia reciente de México, y la involucración de Paola Durante resalta los potenciales errores en la administración de justicia, el impacto de la presión mediática y los desafíos que las figuras públicas enfrentan en situaciones judiciales.