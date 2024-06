Sandra Cuevas asegura que solo “muerta” dejará la política

Tras las burlas que ha recibido por no ocupar un lugar en el Senado de la República, Sandra Cuevas afirmó que no dejará la política por ningún motivo. Foto: X/@SandraCuevas_

Ante los resultados de la elección del pasado 2 de junio, en la que Sandra Cuevas contendió por un lugar en el Senado de la República Mexicana en compañía de Alejandra Barrales con Movimiento Ciudadano (MC), decenas de personas han aprovechado la ocasión para emitir comentarios en tono de burla hacia Cuevas al no lograr ocupar un curul en la Cámara Alta.

Y es que la candidatura de Sandra Cuevas y Alejandra Barrales obtuvo un total de 7.29 por ciento de los sufragios con cerca de 388 mil votos según los datos del Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP) del INE, lo que las posicionó como la formula de menos votos. Al ocupar el tercer lugar entre las candidaturas que buscaron pertenecer al Senado, Cuevas se vio gravemente afectada al no encontrarse en las listas plurinominales, ya que Barrales se perfila como la siguiente que podría ocupar un curul mediante estas listas.

Al perder un lugar en el Senado, Sandra Cuevas ha recibido burlas por parte de usuarios en redes sociales quienes muestran una evidente alegría porque la candidata no formará parte de la Cámara Alta.

Ente los comentarios se lee: “Están dónde pertenecen, en el basurero de la historia”; “A la Sandra le faltó el empujón de Monreal”; “Los traidores sin hueso”: “A Sandra Cuevas los dejaron chiflando en la loma”; “Los compañeros sin plurinominal, por favor, en esta fila para hacerles entrega de su vajilla y su cuponera”, entre otros.

Ante este último comentario, el cual estaba acompañado de una imagen de Sandra Cuevas en compañía de Gibrán Ramírez, quien contendió por una diputación federal, Cuevas no dudó en responder ante las acusaciones de los usuarios de no haber sido beneficiada por su partido para ocupar un lugar en el Senado, por lo que aseguró que por ningún motivo dejará la política y señaló que estos discursos solamente la aburren.

¡Ya cámbienle al discurso, aburren! ¡Pónganse a trabajar y deje de ver vidas ajenas, besitos! Solo muerta dejaré de ser y estar en la política”, afirmó Cuevas.

Hasta el momento Cuevas no se ha pronunciado sobre su candidatura al Senado de la República Mexicana, por lo que este comentario es el único que ha realizado frente a la inminente derrota de su formula. En los próximos días se espera que la exalcaldesa de la Cuauhtémoc hable sobre el futuro de su carrera política.

Tras las críticas que recibe por no haber sido elegida al Senado de la República, Sandra Cuevas asegura que no dejará la política.

¿Qué pasó con la candidatura de Sandra Cuevas al Senado?

Sandrá Cuevas, Alejandra Barrales y Gibrán Ramírez se registraron como candidatos de Movimiento Ciudadano.

El pasado 2 de junio se llevaron a cabo las elecciones más importantes de la historia de México, ya que se renovaron más de 20 mil cargos públicos en todo el país. Entre estos se eligió a la próxima primera presidenta, que ya fue confirmado por el Instituto Nacional Electoral (INE) que será Claudia Sheinbaum Pardo, quien fungió como jefa de gobierno durante el periodo de 2018 a 2023.

En estas elecciones también se renovaron los cargos para el Senado de la República, en la cual contendía Sandra Cuevas por Movimiento Ciudadano (MC) en compañía de Alejandra Barrales. Sin embargo, los resultados de su candidatura no se vieron beneficiados, ya que en datos del Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP) perteneciente al INE, este partido solamente obtuvo un 7.29 por ciento de los sufragios, con casi 388 mil votos.

Es importante mencionar que los datos se encuentran en un 94.60 por ciento de la actas computadas, por lo que el total de los votos podrían aumentar, sin embargo, esto no representaría ningún cambio en los resultados de la elección.

El Senado de la República Mexicana se conforma por un total de 128 senadores, de los cuales 64 se eligen por mayoría relativa, esto en razón de dos por cada entidad federativa. Por otra parte, 32 senadores son asignados a la primera minoría de la elección en cada entidad, es decir del partido que ocupa el segundo lugar con más votos. Finalmente, los 32 senadores restantes se eligen de listas de representación proporcional, los cuales se colocan en el senado según la cantidad de votos que hayan recibido los partidos políticos.

Ante los resultados de la elección, en la que la formula de Omar García Harfuch y Ernestina Godoy de la alianza “Sigamos Haciendo Historia” se llevó un total de 54.38 por ciento de los sufragios y, por su parte, la de Cynthia Ileana López Castro y Alicia Virginia Téllez Sánchez un total de 36.75 por ciento de los votos; Sandra Cuevas quedaría fuera del Senado de la República al no encontrarse en las listas plurinominales para tener la oportunidad de obtener un curul.

Lo anterior se debe a que cada entidad federativa elige a tres senadores por ley, de los cuales dos corresponden al partido que haya obtenido el mayor número de votos y, el tercero se asigna al partido con la segunda mayor cantidad de votos. Al obtener la mayoría de votos la candidatura de Morena-PVEM-PT y la formula de la coalición PAN-PRI-PRD, solamente Alejandra Barrales tiene la oportunidad de acceder al Senado mediante las listas plurinominales que son elegidas para reflejar de manera equitativa el voto popular.

Al no encontrarse en las listas plurinominales, Sandra Cuevas no tendrá un lugar en el Senado de la República, siempre y cuando no haya cambios significativos en los resultados de las elecciones, lo cual es poco posible debido a los avances en los que se encuentra el conteo de actas de escrutinio y cómputo.