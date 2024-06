Juan Pablo Medina quiere correr un maratón

El actor "La casa de las flores" confesó para el matutino "Hoy" que le gustaría formar parte de un maratón. (Foto: Instagram@juan_pablomedina)

El actor Juan Pablo Medina compartió con el programa “Hoy” las razones por las que quiere participar en un maratón, pese a que en 2021 le fue amputada su pierna derecha.

Conocido por su participación en series como “La casa de las flores” y “Soy tu fan”, Medina confirmó para las cámaras del matutino que probablemente va a participar en la Running Clinic de Costa Rica, la cual se llevará acabo en los próximos meses.

El actor de "Soy tu fan" se alista para una carrera en Costa Rica. Foto: Instagram/@juan_pablomedina

Cabe resaltar, que no es la primera vez que el actor participa en este tipo de actos, puesto que en octubre de 2022 también se le brindó la oportunidad de ser parte de una carrera en el mismo país. Desde esa primera experiencia, busca estar preparado para nuevas competencias, sin embargo, no pretende forzar a su cuerpo.

“Quiero que a partir de ahora que vuelva a ir con ellos empezar a entrenar”, expresó, y agregó: “tengo ganas de poder correr lo que mi cuerpo dé”. Dicha actitud por parte de Juan Pablo no sorprende, pues pese a que enfrentó depresión y tuvo que hacer varias terapias, en los últimos meses se ha mostrado más fuerte, física y emocionalmente.

¿Por qué perdió su pierna Juan Pablo Medina?

Luego de que al actor le fuera amputada su pierna derecha en 2021, se ha dedicado a compartir su experiencia y hablar de la importancia de hacer caso a las señales. Una de estas primeras platicas tras su recuperación ocurrió en el podcast “Cracks” de Oso Trava.

De acuerdo con Medina, todo ocurrió durante la grabación de uno de uno de sus proyectos más especiales, en donde comenzó a presentar dolores en su abdomen y pierna que cada vez eran más fuertes, tanto que lo llevaron al piso; ante lo ocurrido, el equipo de producción tuvo que buscar rápidamente atención médica.

Juan Pablo Medina ha compartido en múltiples ocasiones el proceso que atravesó antes de la amputación de su pierna. (Foto: @juan_pablomedina/ Instagram)

Su compromiso con las grabaciones sólo le hacían pensar en regresar al trabajo, situación que fue imposible, porque ese día inició uno de los episodios más duros de su vida. A partir de ese momento, los recuerdos que tiene son algo borrosos, pero lo que más recuerda, es a uno de los médicos decir “Voy a hacer todo para salvar tu pierna”.

Esta afirmación surgió tres días después de que en urgencias se dieran cuenta de que estaba infartado, tenía las piernas llenas de coágulos, y además, la arteria que pasa por el intestino estaba infestada; de esta forma, Medina se estaba enfrentando una trombosis venenosa.

En el mismo podcast, el intérprete reveló que pese a que sabía que podría perder una de sus piernas, para él nunca fue opción dejarse morir. En palabras de Juan Pablo, fue en una de las cirugías cuando sintió que se “estaba yendo”, misma en la que su médico tuvo que amputar su pierna para no poner en riesgo su vida. Y aunque el proceso fue complicado en un inicio, poco a poco entendió y perdonó la pérdida.

Las señales que ignoró Medina

Además de sincerarse sobre el doloroso proceso que vivió, otro de los temas que más ha tocado es sobre la importancia de hacer caso a las señales que el cuerpo presenta.

En una entrevista con Adela Micha para el programa de YouTube “La Saga”, Juan Pablo narró que tiempo antes de su colapso en grabaciones, tuvo mucho avisos, pero no los quiso ver, uno de ellos ocurrió durante un juego de pelota.

“Jugando fútbol se me durmieron las piernas, me salí y al mismo tiempo volví a entrar de necio, se me volvieron a dormir”, contó el actor. Ante este percance, el hizo caso omiso y no fue al hospital, pues pensó que sólo era un pellizco en la espalda.

<br/>