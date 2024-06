INE rechazó recuento de votos al PRD para evitar la pérdida de su registro

EFE/ Sáshenka Gutiérrez

El Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) rechazó por unanimidad la solicitud del Partido de la Revolución Democrática (PRD) de realizar un tercer recuento de votos para verificar el total de votos que recibieron en las elecciones del pasado 2 de junio en México.

Ante esta medida el partido del Sol Azteca se encuentra en peligro de perder su registro al no cumplir con el 3 por ciento de votos que establece la Ley.

En la sesión realizada por el Consejo se estableció que si bien una de sus funciones es vigilar el adecuado funcionamiento de los órganos distritales, ni la Constitución ni la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (LGIPE) dota de facultades al PRD para instruir a los Consejos Distritales para llevar a cabo un recuento de votos bajo ningún supuesto y en ninguna de las elecciones.

Además, el Consejero Electoral Jaime Rivera anunció que la solicitud fue rechazada porque decidir el recuento de boletas es facultad del Consejo Distrital y estos ya lo realizaron en dos tercios de las casillas según las causales que dicta la Ley.

La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación señaló que para llevar a cabo esta función es condición indispensable la previsión constitucional, la cual impide a la autoridad desplegar su poder en aquellos casos en que no exista una expresa atribución. Por lo que el PRD no puede solicitar un tercer recuento ya que no está considerando en las causales que establece la Ley.

Ante esto, el Consejo General no puede invadir las responsabilidades y competencia de los Consejos Distritales Locales, ya que no existe en la Ley ninguna posibilidad de ordenar el recuento total o parcial de alguno de los cómputos realizados en estos organismos.

