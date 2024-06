Olivia Collins respondio a ataque de Niurka sobre las supuestas deudas de la vedette: “Vulgaridades no”

Ambas famosas se enfrascaron en una serie de declaraciones (Foto: Instagram)

En días pasados, Niurka Marcos respondió a Olivia Collins en un tenso intercambio relacionado con una acusación de deuda por extensiones de cabello.

La vedette cubana aseguró que se trató de un intercambio publicitario y que cumplió con sus compromisos, mientras que Collins, quien había opinado sobre el asunto, fue criticada por Marcos por intervenir en temas que no le correspondían.

Niurka Marcos explicó que el acuerdo consistía en un intercambio por publicidad, asegurando que cumplió promoviendo el producto durante tres meses, lo cual excede las menciones generalmente requeridas para este tipo de acuerdos. Según informó la bailarina, el retraso en la llegada del producto justificaba la cantidad de promoción realizada.

Ante esto, Collins fue consultada por la prensa acerca de la supuesta deuda de Marcos a una extensionista llamada Ana Karen Bermúdez, quien la acusó de deberle aproximadamente 85 mil pesos mexicanos.

En sus declaraciones, Collins dijo que no pretendía minimizar la carrera de nadie y que todas las artistas se han ganado su lugar en la industria.

Sus palabras exactas fueron: “Cada quien tiene un personaje, cada quien tiene una trayectoria, cada quien ha hecho escalón por escalón, yo soy una actriz que ha incursionado escalón por escalón, tengo muchos años en esto y respeto a todos mis compañeros”.

Además, Collins señaló que “No se vale el insulto, no se vale que salgan también bañadas otras actrices. Ella quiere sacar lo que trae adentro y las vulgaridades no, no voy con ello, yo respeto a todo el mundo, pero que no insulten a los demás”, criticando la manera en que Marcos abordó el tema.

Collins hizo un llamado a discutir con argumentos y evitar los insultos, resaltando que respetaba a todas sus colegas.

Marcos, conocida como la “Mujer escándalo”, respondió a Collins explicando que había cumplido con los términos del acuerdo publicitario y que, por lo tanto, no existía ninguna deuda pendiente.

Para Marcos, la intervención de Collins en este asunto constituyó una intromisión innecesaria y fuera de lugar. Así lo dijo en su momento:

“A ti, Olivia, sí te voy a dar la explicación porque es la primera vez que abres la boca a lo pend*** (…) Te voy a decir más, Olivia Collins, por hablar mierda y meterte en lo que no te importa. Yo le estuve promocionando a esa estúpida tres meses hasta que llegaron las extensiones a mi casa y los tres meses le estuve subiendo todas sus historias, para hacer intercambio le di de más porque normalmente son dos o tres en historias y ya. Entonces, Olivia Collins, te acabas de echar un alacrán en el ojo de tu culo”, dijo la vedette cubana.

Qué desató el enojo de Niurka contra Olivia Collins

Anteriormente, al ser cuestionada por la prensa, Olivia Collins opinó sobre la supuesta deuda de Niurka, le recomendói pagar todo lo que debe y, además, dijo no tenerle miedo pues es “la bruja mayor”.

“Yo en lo personal, no me gustan las deudas, soy una persona muy cumplidora, pago todo al mes porque no quiero tener problemas con nadie. Creo que todo el mundo merece su remuneración y eso es una manera de aquilatar el trabajo de los demás (…) Que sea empática, que no tiene caso pelear, que lleguen a un acuerdo y que sino tiene dinero que pida prestado para pagar lo que debe. Ya sé que me va a contestar, pero no me importa. Yo no le tengo miedo a nadie, cariño, ya con lo que me ha pasado en la vida… a nadie, yo soy la bruja mayor”.