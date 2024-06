Mujer encuentra a su perrita enterrada en casa de su vecina en Coyoacán tras días buscándola

: Una mujer encontró a su perrita enterrada en casa de su vecina, a quien acusa de asesinarla Crédito: X/@c4jimenez y Facebook/Escuadrón Salchicha

Una mujer que llevaba días buscando a su perrita la encontró enterrada en la casa de su vecina, en la alcaldía Coyoacán de la Ciudad de México.

Personas que la acompañaron documentaron el hallazgo que hicieron en el jardín, donde la mascota estaba cubierta por varias capas de tierra.

En la grabación difundida por el periodista Carlos Jiménez quedó registro también del reclamo de la propietaria de Moni, la can que fue encontrada muerta.

La mujer acusó a su vecina, quien supuestamente decía ser rescatista de perros, de asesinar al animal de compañía y de mentir cuando días antes le preguntó si la había visto.

“Mataste a mi bebé, tengo las pruebas”, aseguró.

La dueña de Moni detalló que tuvo acceso a imágenes tomadas por cámaras de videvigilancia, en las que afirmó quedó documentado que su vecina entró a su casa con ella.

“El administrador me proporcionó la foto y el video donde tú entraste con mi perrita, hija de la chingad* y todavía te estoy preguntando si la viste y me lo negaste”, dijo.

Por otra parte, la denunciante hizo un comentario con el que se puede inferir que hay señalamientos de que la mujer que dice ser rescatista de animales en realidad les hace daño.

Cámaras de videvigilancia captaron a las últimas imágenes de la perrita con vida (Foto: Facebook/Escuadrón Salchicha)

“Pensé que eras una señora honesta y que de verdad rescatabas a los perros y los matas, wey. Todavía yo no quería creer lo que decía la gente”, mencionó.

La vecina no aceptó su responsabilidad, pese a que la propietaria de Mony le mostró la grabación y le exigió confirmar si era ella quien aparecía.

El video en que quedó documentado el hallazgo de la perrita desató indignación en redes sociales, donde decenas de personas exigieron que quien resulte responsable reciba una sanción.

“A mi me pasó algo similar… y no se imaginan la inteligencia emocional que uno debe tener para no reaccionar de forma violenta…”, “Que poca, los problemas de personas es entre personas no tienen porque desquitarse con las mascotitas...”, “Vecina loca y todavía cobarde” y “Que procedan penalmente contra esta criminal. Que la gente vaya aprendiendo que ya no pueden maltratar o asesinar impunemente a animales” fueron algunas de las respuestas.

Revelan causa de muerte de Moni, perrita encontrada enterrada

La organización “Escuadrón Salchicha”, difundió que la perrita sufrió una muerte violenta, según los resultados de los estudios forenses. Asimismo, indicó que hay una denuncia en proceso.

Protectores de animales revelaron la causa de muerte de la perrita (Foto: Facebook/Escuadrón Salchicha)

“Los resultados de la necropsia: estallamiento visceral y múltiples fracturas. Moni era una perrita de edad avanzada, con deficiencia visual y auditiva, un ser inocente que no le hacía daño a nadie. Basta de tanto maltrato animal”, informó.

Además, el grupo protector de animales compartió la foto de la presunta responsable y emitió una alerta dirigida a vecinos de la zona, a quienes exhortó a tener cuidado y a denunciar en caso de que sus animales de compañía hayan sido víctimas de maltrato por parte de esta persona.

“Esta persona es un peligro para las mascotas. Sin en algún momento tu mascota fue víctima de esta persona, por favor, ayúdanos a denunciar”.

Sanciones por maltrato animal en CDMX

En la Ciudad de México, el maltrato animal puede ser sancionado con multas económicas y penas de prisión. Según el Código Penal de la Ciudad de México, las penas pueden variar según la gravedad del maltrato, abarcando multas que oscilan entre las 200 y 400 Unidades de Medida y Actualización (UMA), y penas de prisión que pueden ir desde seis meses hasta dos años. Además, se pueden imponer medidas adicionales, como la prohibición de poseer animales.