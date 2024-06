Ésta es la razón por la que Babo no hará colaboración explícita en OnlyFans con Karely Ruiz

(IG karelyruiz.of/babo_cartel)

Después de que Karely Ruiz colaboró en OnlyFans con Santa Fe Klan, los rumores sobre un posible video explícito con Babo se hicieron cada vez más fuertes.

Incluso, en agosto de 2023 la influencer compartió a través de sus Instastories que ya estaba en pláticas con el líder de Cartel de Santa, para que se pudiera hacer realidad.

“Ya lo teníamos planeado desde antes, pero yo tenía novio y como que no me dejaba, pero ahora me vale. Ya me estoy poniendo de acuerdo con él para armar algo bien fregón para las páginas. Estamos platicando, eso sí se va a hacer, es una realidad”, comentó en aquel entonces.

Esto generó gran expectativa debido a que Babo también es conocido por mostrar contenido íntimo en plataformas, como fue la ocasión en que hizo una versión para adultos de su canción Piensa en mí.

(Instagram/@babo_cartel/@karelyruiz)

¿Por qué ya no se hará la colaboración?

Fue durante una reciente entrevista para el canal de Youtube de Celia Lora, donde el cantante de éxitos como Todas mueren por mí y Shorty Party explicó las razones por las que no habrá video con la regiomontana.

“Cuando la Karely me invitó una vez a que hiciéramos contenido, yo le dije: ‘¿Quieres que te meta la verg*? y me dijo ella: ‘No, no”, recordó.

Según lo que narró el rapero, la creadora de contenido le habría dicho que ella únicamente estaba pensando en que hicieran una sesión fotográfica sin ropa, no obstante, él no aceptó porque no le pareció suficiente.

La influencer acudió a Veracruz con equipo para ayudar a damnificados. (@karelyruiz.of)

“¿Fotos en pelotas? bien joto Karely, me miro yo metiéndote la verga, así solo en pelotas no está chido. La sexualidad del hombre todo se canaliza al pene”, explicó.

En este sentido los comentarios no se hicieron esperar y varios internautas se mostraron decepcionados, no obstante, aprovecharon para pedirle a Babo que colaborara con Celia Lora.