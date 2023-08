Karely Ruiz anuncia video explícito con Babo para OnlyFans, mientras Santa Fe Klan dice sentirse solo

Karely Ruiz, Babo y Santa Fe Klan (Archivo/Ig)

Karely Ruiz es una de las modelos de OnlyFans más populares en México y, después de que hace unos meses realizara una colaboración explícita con Santa Fe Klan, se filtrara el video íntimo y posteriormente ambos protagonizaran un fugaz romance, ahora la influencer anunció que realizará un nuevo clip de este tipo junto a Babo de Cártel de Santa.

Te puede interesar: “Ahora qué me van a criticar”: Karely Ruiz anunció que se inscribió a la preparatoria y a clases de baile

Este es un crossover que varios fans habían esperado desde hace mucho tiempo, ya que el cantante de éxitos como Shorty Party también ha causado gran polémica por realizar algunos videos musicales en donde aparece completamente desnudo y haciendo actos íntimos.

Aunque el panorama pinta bien para los seguidores de ambos famosos, por otro lado se encuentra Santa Fe Klan, quien ya no mantiene una relación con la regiomontana y, en días recientes, ha preocupado a sus fans por asegurar que se siente solo.

Todo lo que se sabe sobre el video de Karely Ruiz y Babo

Fue a través de sus historias de Instagram donde Karely Ruiz compartió con sus fans que cada vez está más cerca su próxima colaboración con Babo. Además, señaló que ambos ya están planeando la mejor forma satisfacer a sus fans más críticos.

Karely Ruiz se declara bisexual: La polémica que sacude a la popular modelo de OnlyFans (@karelyruiz)

“Ya lo teníamos planeado desde antes, pero yo tenía novio y como que no me dejaba, pero ahora me vale”, reveló Karely y añadió: “Ya me estoy poniendo de acuerdo con él para armar algo bien fregón para las páginas. Estamos platicando, eso sí se va a hacer, es una realidad”.

Te puede interesar: ¿Karely Ruiz lista para casarse? Ésta es la prueba que lo confirmaría

En redes sociales los internautas se han mostrado entusiastas por estas noticias y están a la expectativa de cuando salga el tan esperado video musical de los dos involucrados.

Qué ha pasado con Santa Fe Klan

Por otro lado, Santa Fe Klan está enfocado en su carrera musical y, aunque ya no sale con Karely, muestra a través de sus redes sociales todos los detalles posibles de su vida.

Te puede interesar: Tecate Península: fecha, preventa y sede del festival con Cartel de Santa, Simple Plan y Santa Fe Klan

Sin embargo, algo que preocupó a sus fans fue que en fechas recientes el rapero compartió que su ánimo no había sido el mejor últimamente.

La modelo de Onlyfans subió un video a su Tiktok en donde se puede ver cómo le realizó un baile sensual al famoso rapero. Crédito: Tiktok/@Karelyruizmxxx

“Esto apenas comienza, tengo mucha música nueva y mucho por darles. Aquí estaré hasta la muerte haciendo música para ustedes, no me importa que a veces me sienta mal o a veces me sienta solo. Gracias por todo mi raza, los quiero mucho. Arriba la Santa”, apuntó el intérprete de Sabes o Tú y Tú.