Lo que Claudia Sheinbaum logró y López Obrador no I OPINIÓN

La falta de políticos ciudadanos o una oposición robusta se explica de diversas formas porque es una sociedad muy vertical. México es parte del contexto latinoamericano, en donde en donde la figura del político es muy importante, o sea, realmente el político puede movilizar gente, incluso en momentos no electorales, cuenta con enormes clientelas.

En un país como sabemos, donde hay más de 50% de nuestra población vive en el sector informal. Y eso muchas veces le implica a todos esos trabajadores del sector informal. Pues que dependen de favores de políticos, de alcaldes, diputados que los protegen, los defienden, les dejan hacer sus actividades informales o hasta ilegales. Entonces eso crea, pues un sistema muy perverso y muy vertical.

Ahora, lo que pasó en este en este último sexenio y eso es parte del fenómeno Morena, es que, digamos, Morena se crea como un súper partido. Morena agarra al 90% del PRD, al 50% del PRI al 50% del país, se crea amalgamado por López Obrador, como sabemos. Claro. Pero si uno ve los números de las elecciones previas al 2018, pues sí, efectivamente el PRI pierde la mitad de sus líderes, de su presupuesto y de sus votos.

Si el PAN pierde la mitad y eso es así, es como se explica Morena como ese súper partido que en realidad está formado de grandes pedazos de los otros partidos. Y ese fenómeno hace que el 2018 se convierta en una aplanadora y después pues siga siendo siga siendo la misma aplanadora, que va ganando gubernaturas, que va ganando todo tipo de posiciones. Se van uniendo actores clave que aparentemente todavía estaban del otro lado como Alfredo del Mazo o Alejandra del Moral, que últimamente está muy de moda lo que se llama “Chapulinear (saltar de partido)”.

La sociedad se vio asfixiada, los políticos se sintieron asfixiados porque López Obrador planteó un esquema totalmente distinto al que existía antes, entonces ya no puede haber el mismo candidato ciudadano plural como lo fue Kumamoto en el sexenio pasado, y él opta mejor meterse a un partido.

Hay cosas que todavía no sabemos. No sabemos cómo intervino el narco. Ya supimos cómo intervino en el 2021, pero no sabemos cómo intervino el 24 entonces todas esas alianzas perversas para ganar unos votos aún son un misterio. Y no te digo que no lo vaya a hacer o no lo haya hecho también la oposición, pero es que en un momento dado, ante esta asfixia de competir contra ese súper partido, pues no me extrañaría que al rato también ellos hacen alianzas con los narcos como como se ha dicho mucho, por ejemplo en Jalisco, que lo ha hecho Alfaro.

Pues entonces es que entonces creo que sí es un empobrecimiento estos últimos años del viejo sistema

Como todo indica, no sabemos hasta qué punto va a ser sombra López Obrador. Y quien haya estudiado historia política de este país, pues sabe que los presidentes del Maximato no estaban tan contentos y se rebelaban y se agarraban duro también con con Elías Calles. En el viejo sistema decía que tienes que ser parricida, tienes que desconocer al presidente que te apoyó para crear un nuevo cambio.

Pues esa, esa era la norma. Pero ella se ve muy dependiente de López Obrador. Hay que ver, cuando se siente en la silla, a lo mejor hay una transformación.

Hay tantos problemas en México, o sea, salud y otros. Pero yo creo que el principal es el narcotráfico. Y bueno, esta sombra que están arrastrando del de la posible coalición o lo que ha señalado por ejemplo Anabel Hernández, este todo esto, o sea, cómo podría hacerle Sheinbaum para desvincularse o para apaciguar el país. No lo sé y no lo imagino.

La tardía capacidad del INE

Hay que señalar que vimos un Instituto Nacional Electoral (INE) desorganizado, con muchísimas fallas, desde el inicio que no se atrevió a sancionar realmente al presidente a pesar de su intromisión, que no se atrevió a presentar un mapa de riesgos real, y el colmo la tardanza de los resultados del PREP ya cerca de la media noche, cuando antes se notaba muy buena organización, tiempos exactos y puntuales.

Los organismos electorales parece que permiten todo tipo de violaciones a la a la ley Electoral. Un tribunal incompleto, de dudosa capacidad para para declarar ganador a alguien. Entonces, pues sí se ha se ha ido conformando a lo que nos hace tener muchas sospechas. Pero bueno, si sí fuera el caso de un sesgo de este tamaño, pues creo que sí, ya no servirá de nada el INE. Seguimos sin saber cuántas denuncias va a haber, qué tan bien documentadas puedan estar. Por qué porque quemaron casillas y urnas, si se robaron cosas, si mataron a alguien por ahí.

La falta real de competencia que hizo arrasar a Morena

Realmente en una segunda elección en donde un mismo partido barre de tal manera. Pues creo que ya estamos este pasando ya no de un régimen híbrido. Dice la ciencia política que cuando ya no hay competencia real se acaba la democracia. Entonces un partido que domina las cámaras, que domina la presidencia, que arrasa de esa manera, ya sea con fraudes y sin fraudes, como sea, porque también se pudo hacer con todas las mañaneras del presidente. No sé si se pueda decir que ingresamos a un régimen autoritario, no, porque es un sistema donde ya no hay incertidumbre electoral, aunque ya no es un sistema plural.

El de la Suprema Corte de los Órganos Autónomos, que probablemente ahora sí se pueden reformar para convertirse en un apéndice del Ejecutivo, como ya lo había pretendido López Obrador. Las elecciones organizadas por Gobernación, el Instituto de Acceso a la Información como parte de la Secretaría de la Función Pública.

Vimos la desaparición de diversos organismos donde se pierde la pluralidad, en donde el presupuesto se concentra más, en donde los medios libres de comunicación que dependen de inserciones políticas podrían estar cooptados de algún subsidio, muchos perderán su línea de libertad.

Esa pérdida de libertades se traduce en pérdida de pluralidad, en la concentración de toma de decisiones unilateral.

Los retos que tendrá Claudia y que AMLO le dejó

Claudia Sheinbaum tendrá que corregir y revertir los errores de la gestión de Andrés Manuel con el desabasto de medicinas, de fortalecer de nuevo el sistema de protección de la niñez con guarderías y escuela de tiempo completo con comedores comunitarios, miles de niños era la única comida asegurada que podían tener, pero recordemos que los niños no votan.

Por ejemplo, los niños de comunidades alejadas en la sierra van a estudiar por varios meses en las escuelas donde también duermen y comen, al quitarlas los orillan a dejar las escuelas y son blanco fáciles para ser cooptados por el narco o al trabajo infantil.

Ahora en lo económico ya se acabaron el fideicomiso, todos los fideicomisos, incluido el Fideicomiso de Desastres Financieros, que era el más grande, se acabó. Los fideicomisos eliminados por el presidente pudieran repercutir hasta un punto en donde podría endeudarse un poco más de lo asimilable. Entonces, después de la debacle democrática que a la gente, pues a lo mejor no le preocupa tanto la democracia en su vida cotidiana.

Pero después de eso viene la debacle económica, porque la racionalidad de un sistema centralizado, no especializado, un sistema en donde si bien pierde el voto pero hace inviable el país, esa creo que está asegurada con chapa. O sea, esa inviabilidad económica de López Obrador, pues lo aguantó porque tenía margen de duda, de endeudamiento, porque tenía fideicomisos, porque tenía donde recortar.

¿Había necesidad de un viraje radical en lo económico?, como darle todo a Pemex, por ejemplo haciendo una reforma energética real. Yo pienso que en el muy corto plazo podía haber crisis política y en el mediano plazo la crisis económica.

Y eso es algo que de alguna manera mantuvo a flote López Obrador. Y eso fue lo que de alguna manera mantuvo en la opinión pública, y que no le trajo tantas críticas, pero pues ahora entonces se podría ver ya con con Sheinbaum, con todas estas políticas obradorianas.

Porque López Obrador tuvo el colchón de lo anterior. El COVID que despistaba, o sea, ya el primer año, el 2019, ya fue muy malo económicamente y muy atípico en relación a los años anteriores. Entonces digamos, que ya venía una caída, pero de inmediato viene el COVID y eso despista mucho. ¿No? Porque hace parecer que no hay tantos errores, sino lo que hay es una crisis mundial, que hay errores específicos en China, una crisis mundial.

Y por supuesto, pues luego viene un rebote que, que, que le favorece y que le favorece muchísimo. Se ha dicho mucho lo todo lo que ha desperdiciado por no tener suficiente infraestructura y población suficientemente capacitada en ese sentido. Pero este como sea pues atrajo inversiones y atrajo dinero y demás. Entonces sí tuvo, tuvo este, pues el acumulado de lo anterior.

Todo ello le permitió pues este dar la apariencia de que tiene una economía viable, cuando La verdad es que cuando uno analiza el esquema de los de las pensiones y cuando uno analiza la deuda de Pemex y cuando uno analiza la deuda del país, la inviabilidad del sistema energético, pues, etcétera, pues no hay para donde hacerse.

No sé qué tanto margen cree ella que tiene. Seguro tiene muchos aliados la nueva presidenta. Pero la sombra de López Obrador es muy poderosa, bastante, para bien y para mal. Vamos a ver qué nos depara el futuro y encomendarnos a que a ver qué sucede.

