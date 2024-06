Así luce hoy la casa donde Mario Bezares fue arrestado tras el asesinato de Paco Stanley | FOTOS

(Captura de pantalla/Televisa/Vix)

Mario Bezares fue una de las figuras más populares en los años 90 por su sentido del humor y forma de bailar, sin embargo, después del asesinato de Paco Stanley, Mayito pasó a ser uno de los sospechosos principales del crimen.

Es por eso que a continuación te mostramos cómo luce actualmente la casa en donde el Patiño del presentador de Pácatelas fue detenido tras la polémica.

¿Cómo fue el arresto de Mario Bezares?

Durante el documental El Show, crónica de un asesinato de Vix, Mario Bezares narró a detalle como atravesó toda esta polémica en su vida.

“Me dan un citatorio para atestiguar el día siguiente y Alejandro el más grande me dice: ‘No vayas papito y le digo es que tengo cita’ Arrancamos y pasando una callecita, llega una patrulla, llega otra, se bajan diciendo que estoy arraigado”, mencionó Bezares y añadió:

“Llegan 8 a 10 personas armados hasta los dientes (...) ellos me reciben al hotel, me agarran de los brazos y vas para acá. Llegamos a la parte alta del hotel y me meten a un cuarto y me dicen: ‘No puedes salir de aquí'.

(Periódico Metro/Hemeroteca Nacional)

El conductor comentó en un encuentro de los medios de aquella época que en esa ocasión él había salido de su domicilio y muy cerca del lugar habría sido interceptado.

“Salí a las 11:15 de la casa y justo a media cuadra de la casa fue cuando me hicieron el dictamen del arraigo”, mencionó.

Tras permanecer 30 días arraigado en el hotel, se le notificó a Bezares que continuaría bajo lo mismo, pero ahora en su casa. Así permaneció durante un breve tiempo, pero una noche, los abogados le habrían dado una contundente advertencia.

“Disfruta la última noche con tu familia, no quiero que vean a nadie, corran a todo el mundo y quédense los cuatro porque es la última noche que vas a pasar aquí”, recordó Mario en el documental de Vix.

(Captura de pantalla/Televisa)

Por su parte, Brenda ahondó: “Le dice a Mario: ‘Te aconsejo que descanses, que duermas bien, porque mañana van a venir por ti, vas para la cárcel’, esa noche nos pusimos todos en la cama acostados y en el cuarto hay un domo y empezaban los helicópteros, no pudimos dormir esa noche, aparte de unas luces que echaban en la casa”.

Bezares relató que esa madrugada se la pasó junto a su esposa y sus dos hijos y la catalogó como la peor noche que tuvo en su vida. A la mañana siguiente los noticieron señalaron que ya había sido detenido.

¿Dónde está y cómo luce actualmente la casa?

La casa en donde Mario Bezares fue arrestado en aquel entonces se encuentra en la calle San Marcos 105 de la colonia Tlalpan Centro en la Ciudad de México.

Los registros de aquella época mostraban que el lugar tenía un enorme portón y el color de la fachada era amarillo.

De acuerdo con imágenes actuales de Google Maps, esta ubicación actualmente es utilizado por la Confederación Autónoma de Trabajadores y Empleados de México (CATEM) y, aunque conserva la estructura original del portón y la entrada, ahora el inmueble es de color terractota, cuenta con algunas lámparas decorativas y más ventanas.

(Televisa/Google maps)