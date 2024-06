Claudia Sheinbaum emite sufragio tras una hora formada: “Voté por Ifigenia Martínez, ¡viva la democracia!”

Claudia Sheinbaum votó tras una hora formada; celebró que en México haya democracia. Foto: REUTERS/Raquel Cunha

No hay plazo que no se cumpla. Este domingo 2 de junio se llevan a cabo las elecciones más grandes en la historia de nuestro país, no sólo porque hay más de 20 mil puestos en juego, sino porque por primera vez México podría tener a una mujer presidenta. Esto si todo se desarrolla tal cual lo indicaron las encuestas, quienes arrojaron que en los primeros lugares se encontraban Claudia Sheinbaum Pardo y Xóchitl Gálvez Ruiz.

Claudia Sheinbaum, candidata presidencial de la alianza Sigamos Haciendo Historia -integrada por Morena y los partidos Verde Ecologista de México (PVEM) y del Trabajo (PT)- emitió su voto en una casilla de la colonia San Andrés Totoltepec, en la alcaldía Tlalpan. Desde temprana hora la aspirante presidencial ya era esperada por los medios de comunicación nacionales e internacionales y vecinos que simpatizan con su proyecto de nación, por lo que la casilla es quizás una de las más abarrotadas este domingo.

“Quiero decirles que para la presidencia voté por Ifigenia Martínez y todo lo demás, ya saben cómo votamos. ¡Que viva la democracia!”, expresó la aspirante presidencial aproximadamente a las 10:00 horas.

Claudia Sheinbaum votó en Tlalpan, alcaldía que gobernó en 2015. Foto: REUTERS/Raquel Cunha

La exjefa de Gobierno de la CDMX llegó cerca de las 08:55 de la mañana a la casilla acompañada de su esposo Jesús María Tarriba, a emitir su voto por todos los cargos que se elegirán en la capital y fue ampliamente fotografiada: “Vamos a demostrar que es un país democrático”, dijo la aspirante mientras saludaba a todos los que la esperaban y se formaba en la fila, la cual ya era amplia a su llegada. Como cualquier ciudadano, la morenista espero alrededor de una hora para que le entregaran las seis boletas.

Previo a emitir su voto, la candidata presidencial mencionó que al salir de la casilla iría a desayunar con su familia para luego dirigirse después del mediodía al centro de operaciones que instaló Morena en un reconocido hotel frente a la Alameda Central, en el Centro Histórico de la CDMX. Es importante recordar que la exjefa de Gobierno tuvo que realizar un traslado de aproximadamente 20 minutos en auto debido a que vive en una colonia distinta a la que tiene su credencial.

Sus inicios en la política: de las marchas estudiantiles al gabinete de AMLO

Científica de profesión y política por convicción Claudia Sheinbaum Pardo nació el 24 de julio de 1962 en la Ciudad de México, antes Distrito Federal. Es licenciada en Física por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), así como maestra y doctora en Ingeniería Energética también por la Máxima de Estudios. También es egresada del Programa de Estudios Avanzados en Desarrollo Sustentable y Medio Ambiente (LEAD–México) del Centro de Estudios Demográficos, Urbanos y Ambientales, y del Programa de Estudios Avanzados en Desarrollo Sustentable de El Colegio de México.

Sin embargo, sus acercamientos a las luchas sociales y la política ocurrieron a temprana edad pues ya desde que estudiaba en el Colegio de Ciencias y Humanidades (CCH) Sur participaba en manifestaciones en pro de los jóvenes que no alcanzaron lugar en la UNAM. En la Facultad de Ciencias formó parte del Consejo Estudiantil Universitario y en 1989 Sheinbaum Pardo se afilió al Partido de la Revolución Democrática (PRD).

Su primer cargo político fue como secretaria del Medio Ambiente del Distrito Federal, entre 2000 y 2006, cuando Andrés Manuel López Obrador era jefe de Gobierno capitalino; durante su gestión vieron la luz proyectos como la primera línea del Metrobús, el segundo piso del Periférico, la creación de Reservas Ecológicos Comunitarias, entre otras. Sheinbaum, renunció al cargo en mayo de 2006 para integrarse a la primera campaña presidencial de AMLO.

En 2008 lideró a las ‘adelitas’, un grupo de mujeres que formaba parte del Movimiento en Defensa del Petróleo que protestó afuera del Senado ante la reforma energética de Felipe Calderón y su presunta intención de privatizar Petróleos Mexicanos (Pemex); y en 2011 fue parte fundamental para la creación de Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) como asociación civil, aunque para 2014 obtendría su registro como partido político.

Sheinbaum incursionó en la política en el año 2000, cuando AMLO la nombró secretaria de Medio Ambiente de la CDMX. Foto: Cuartoscuro

El salto del PRD a Morena: de gobernar Tlalpan y la CDMX y a buscar Palacio Nacional

Evidentemente, Claudia Sheinbaum dejó el PRD ese año y se afilió a Morena y en 2015 contendió por la jefatura delegacional de Tlalpan, cargo que ganó con 29.48 por ciento de los votos. Uno de los retos más importantes sin duda fue el terremoto que sacudió al centro de México el 19 de septiembre de 2019, ya que a consecuencia de éste se derrumbó el Colegio Enrique Rébsamen en pleno horario escolar, el cual estaba en su demarcación. Este accidente cobró la vida de 26 personas, entre ellas 19 menores de edad-ñ

Meses después, Sheinbaum dejó el cargo para contender por la jefatura de Gobierno de la Ciudad de México. La científica y política mexicana ganó con 47.08 por ciento de los votos y se convirtió en la primera mujer en ostentar este cargo. A lo largo de los cinco años que estuvo al frente de la capital del país se impulsó la creación de programas sociales para estudiantes, la creación de instituciones educativas de nivel medio y superior y la ampliación de ciclovías, aunque también fue criticada por el accidente de mayo de 2021, cuando colapsó parte de la Línea 12 del Metro, dejando a más de 80 personas heridas y 27 que perdieron la vida.

En 2023 pidió licencia y quedó en su lugar Martí Batres Guadarrama. Sheinbaum participó en la contienda interna de Morena por la candidatura presidencial y se impuso al ex canciller Marcelo Ebrard Casaubón, otro de los favoritos para suceder a Andrés Manuel López Obrador. A lo largo de este proceso electoral la exjefa de Gobierno de la CDMX se ha mantenido como puntero en las encuestas, dejando en el segundo sitio a la contendiente de la alianza Fuerza y Corazón Por México integrada por los partidos Acción Nacional (PAN), Revolucionario Institucional (PRI) y PRD-, Xóchitl Gálvez Ruiz, y en el tercero a Jorge Álvarez Máynez, aspirante de Movimiento Ciudadano (MC).

Claudia Sheinbaum aspira a convertirse en la primera presidenta de México y suceder a su mentor, Andrés Manuel López Obrador. Foto: REUTERS/Raquel Cunha