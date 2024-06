María José reacciona a polémica entre Eduardo Videgaray y Lucerito: “Yo no hubiera dado ninguna disculpa”

'La Josa' dividió comentarios al opinar del tema, pues al igual que Lucero, ella también tiene una hija. Foto: Instagram

María José se encuentra en el centro de una polémica tras declarar que Eduardo Videgaray, ‘El Estaca’ y Sofía Rivera Torres no necesitan disculparse con Lucero Mijares. Según la ex integrante de Kabah, los famosos entienden la naturaleza de la fama y, por lo tanto, no deberían exigir disculpas públicas. Además, destacó que el programa que conducen, ¡Qué importa!, es “increíble”.

Las declaraciones de María José no pasaron desapercibidas y generaron una ola de reacciones. Los internautas criticaron duramente a la cantante, sugiriendo que su postura podría cambiar si las críticas fueran dirigidas a su propia hija. Los comentarios en redes sociales reflejan el descontento del público, que considera que María José no comprendió el contexto completo de la situación.

Los presentadores se disculparon públicamente con la cantante por hacer chistes sobre su cuerpo. Crédito: @ImagenTVMex, X

En sus propias palabras, María José comentó: “Lo único que digo es que el programa de Videgaray está increíble (...) yo no hubiera dado ninguna disculpa pública porque ese es el corte del programa y más porque si tú sabes lo que eres no necesitas ninguna disculpa pública...” Esta postura generó aún más controversia entre los seguidores y detractores de la cantante.

María José dividió opiniones en redes sociles. (Foto: Instagram)

Entre las reacciones en redes sociales, algunos usuarios expresaron su desacuerdo con María José. Comentarios como “Ella tiene una hija, ya le tocará y a ver qué hace” y “Aguantar como cuando Bisogno le dijo gorda y se enojó y reclamó o como cuando le dicen roba maridos y también reclamó y se defendió” reflejan la indignación de los internautas. Otros, sin embargo, apoyaron la franqueza de la cantante, afirmando que “la gente es muy doble moral”.

María José siempre ha sido conocida por su carácter directo y su disposición para decir lo que piensa, sin importar las consecuencias. Este rasgo de su personalidad ha sido tanto una fortaleza como una fuente de controversia. En esta ocasión, su opinión sobre la necesidad de disculpas públicas ha generado un debate sobre los límites del humor y la responsabilidad de los medios.

Eduardo Videgaray salta de una polémica a otra

Las declaraciones de ‘La Josá' se dan justo cuando Eduardo Videgaray y el resto del elenco de ¡Qué Importan! aún son blanco de duras críticas en redes sociales. El presentador de televisión compartió en Instagram una serie de fotografías junto a la fallecida Verónica Toussaint, quien colaboró con él y ‘El Estaca’. Sin embargo, la publicación no fue bien recibida por usuarios de dicha red social, quienes lo acusaron de ser un falso amigo.

Hace años, se especuló que Verónica Toussaint renunció al programa de Imagen Televisión por tener una mala relación con la esposa de Eduardo Videgaray, Sofía Rivera Torres. Aunque la actriz negó los rumores, la versión siempre fue alimentada por versiones de personas que afirmaban ser testigos de la mala relación que tenían las conductoras.

Internautas aún no perdonan a Eduardo Videgaray. Recientemente, el conductor fue tundido en Instagram, donde publicó una imagen junto a la fallecida Verónica Toussaint. Foto: @eduardovidegaray