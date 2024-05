Candidato del PT se puso a cantarle a las madres en pleno debate por Apodaca, Nuevo León

Rodrigo Puente Ornelas del PT (Captura de pantalla Facebook Rodrigo Puente Ornelas )

Durante el debate por la presidencia municipal de Apodaca, Nuevo León, hubo un momento que desconcertó tanto a candidatos como a votantes, pues Rodrigo Puente Ornelas dedicó una canción por el 10 de mayo.

El candidato del Partido del Trabajo (PT) tomó un momento de su participación para cantar Señora, Señora a todas las mujeres que son madres:

“Aprovecho todo este espacio para felicitar a todas las mamitas que el día de hoy honramos majestuosamente, para todas ellas: a ti te dedico mis versos, mi ser mis victorias, a ti mis respetos señora, señora, y para no hacer tanto alarde, esa mujer de quien hablo es linda mi amiga gaviota, su nombre es mi madre”.

Rodrigo Puente del PT busca la alcaldía de Apodaca y cantó en el debate Crédito: IEEPCNLMX

Además de entonar esa parte de la canción el candidato del PT, Rodrigo Puente, miró hacia arriba y le mandó un saludo a su madre.

Este video generó muchas reacciones en redes sociales por ser un gesto que causó confusión.

En su página oficial de Facebook, Rodrigo Puente —también conocido como Rorro— colocó otra felicitación con motivo del 10 de mayo además de la que hizo en pleno debate.

“‘Soy el resultado del esfuerzo constante de mi madre’ feliz día a todas las madres Apodaquences, amigas, familiares, en general; a ti Mamá, tu fortaleza y coraje son una inspiración para todos nosotros. Gracias por ser una madre luchadora. Eres el ejemplo de que no hay desafío que no se pueda superar con amor y determinación. Feliz Día de la Madre de tu amigo El RORRO”, se pudo leer.

Además de estar buscando estar al frente de Apodaca, Rodrigo Puente aseguró hace poco más de un mes que le apasiona componer y cantar música, además de que publicó fotografías en las que estaba con un micrófono y también tocando la guitarra.

Rodrigo Puente Ornelas del PT también canta (Captura de pantalla Facebook Rodrigo Puente Ornelas )

“Siempre me ha gustado la música, la he compuesto y la he cantado... Sigamos cultivando nuestros dones en pro de la sociedad. Excelente semana”, escribió el 4 de marzo en la publicación donde obtuvo más de 20 mil “Me gusta”.