Estibaliz Badiola lanzó nuevo sencillo y reveló fecha en la que estrenará su disco “Blanco y Negro”

La cantante explora distintos géneros e incluyó colaboraciones con Kiko el Crazy, Nanpa Básico y Adriel Favela. (Especial)

Estibaliz Badiola, la cantante mexicana continúa viviendo al máximo una nueva etapa en su carrera musical, y este año comenzó estrenando su primer sencillo que forma parte de su álbum Blanco y Negro, el cual verá la luz el próximo mes de septiembre de la mano de Fonovisa y Esperanto Music.

En entrevista con Infobae México, Estibaliz platicó más sobre el nuevo disco que ya viene en camino y acerca de sus últimos temas. Como “La Negra”, una canción a dueto con Nanpa Básico y producida por Adriel Favela.

“Le puse ‘Blanco y Negro’ justo porque yo veo la vida o blanco o negro y creo que el disco es muy o blanco o negro. O tiene canciones para bailar, para alegrarte o tiene canciones tristes para tirarle al desamor o para tirarle al que te hizo sufrir”.

Hasta el momento, la compositora ha publicado un total de cuatro canciones, “Veneno”, “Dame”, “No era para tanto”, “La Negra” y “Así me gustas tú”. “Es una cumbia muy padre es una fusión de instrumentos, es una cumbia que no habíamos escuchado”, señaló la artista.

"Veneno", primer sencillo extraído del disco "Blanco y Negro", el cual será lanzado en septiembre. (Facebook Estibaliz Badiola)

Acerca de “Así me gustas tú”, donde colabora Kiko el Crazy, Estibaliz comentó que estaba muy contenta de haber tenido la oportunidad de grabar con el cantante dominicano.

“Es un dembow también súper padre, movido con muy buena energía”.

Para septiembre saldrá el álbum completo, conformado por 12 canciones, las cuales irán saliendo gradualmente, una cada tres semanas. Otra de las características que ha captado la atención de los fans, es que Blanco y Negro cuenta con una estructura por fases.

“Empezamos con ‘Veneno’ que fue la fase uno del disco. Esa fase es de desamor, esta segunda fase es más alegre, te ponen a bailar todas las canciones y la tercera va a ser una que se llama ‘Bestia’, que también está increíble”, aseguró.

De igual manera, Estibaliz adelantó que para las siguientes fases experimentará con otros ritmos como el regional. “Experimenté de todo, mezclé todos los géneros, no me quiero encasillar en uno solo. Y me gustó fluir, entrar al estudio y hacer lo que me nace en el momento. Desde el 2017 empecé a sacar canciones inéditas, pero justo ahora es mi primer álbum”, dijo.

“En la tercera entramos más en el regional mexicano, vienen unas canciones ahí de mariachi y de Diego Verdaguer que en paz descanse. Y en la cuarta serían las colaboraciones con Adriel Favela”.

La compositora se mostró bastante emocionada con el proyecto y el hecho de seguir creando para sus seguidores.

(Especial)

“Me siento muy contenta de que en mi primer disco me han dado la oportunidad de trabajar con tantos artistas, tantos talentos y en este disco pueden encontrar muchísima música variada. Creo que es muy auténtico con colaboraciones muy únicas. Últimamente solo volteamos a ver a los artistas que están pegando y no volteamos a ver a los que nos han abierto el camino en la música que son los que ya tienen trayectoria”.

Nacida en Chula Vista, California y basada en Tijuana, Estibaliz tuvo un acercamiento con la música desde su nacimiento y a lo largo de los años reafirmó que este arte era su verdadera vocación. Ya que la artista también explroa su talento musical mientras escribe canciones.

Igualmente, Badiola ha dado a conocer que desde que era muy pequeña su padre habría sido quien la animó a cantar junto a él. Uno de los momentos memorables para la compositora ocurrió durante su cumpleaños número XV, que tuvo la oportunidad de cantar acompañada del reconocido pianista argentino Raúl Di Blasio. Desde entonces, siguió forjando su camino en la música.

Su primera experiencia en un escenario fue al lado del cantante mexicano Joan Sebastian, quien la invitó a cantar durante un show que presentó en el Estadio Caliente de Tijuana.