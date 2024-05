Estas son las cuentas de BBVA que se verán afectadas a partir del 17 de mayo

BBVA suspenderá algunas cuentas bancarias (Crédito: Rogelio Morales Ponce/Cuartoscuro)

BBVA México dio a conocer recientemente por medio de un comunicado que se llevará a cabo un cierre masivo de cuentas bancarias.

Es importante mencionar que las cuentas que sean suspendidas ya no podrán llevar a cabo ningún tipo de movimiento cuando esto suceda.

Las cuentas suspendidas no podrán realizar ningún movimiento EFE/Jorge Núñez

¿Qué cuentas de BBVA serán suspendidas?

La suspensión de algunas cuentas bancarias se llevará a cabo el próximo viernes 17 de mayo y aplicará para todas aquellas que no tengan ningún tipo de actividad y cuenten con un saldo de cero.

Es importante mencionar que para que una cuenta sea considerada como inactiva no debe haber tenido ningún tipo de movimiento en un periodo de tres años, entre lo que se incluye la realización de depósitos o retiros.

Una vez que la cuenta sea suspendida, todos los servicios que se encuentren vinculados a esta y la tarjeta vinculada dejarán de funcionar.

Los productos bancarios a los que se aplicará esta medida son a la tarjeta básica de BBVA, la tarjeta de pagos, el libretón dólares, entre algunos otros.

Las cuentas se suspenderán el 17 de mayo (Freepik)

¿Se puede evitar la suspensión de una cuenta de BBVA?

Las cuentas que serán cerradas son aquellas que no presenten actividad en largo periodo, por lo que una medida aplicable para evitar que esto suceda es que se lleve a cabo cualquier tipo de movimiento antes del 17 de mayo, como lo puede ser un depósito o una transferencia.

Es importante destacar que no será el único cierre masivo de cuentas que se pretende realizar durante este 2024, ya que se espera que en unos meses se continúe aplicando esta medida.

Es posible evitar la suspención de una cuenta Foto: Cuartoscuro

¿Cómo proteger una cuenta bancaria?

Para proteger una cuenta bancaria se deben tomar medidas preventivas tanto en el ámbito digital como en el manejo cotidiano de la información financiera. A continuación, se detallan algunas recomendaciones clave:

- Usar contraseñas seguras: las contraseñas deben ser complejas, combinando letras mayúsculas, minúsculas, números y símbolos. Es importante evitar el uso de información personal fácil de adivinar, como fechas de nacimiento o nombres de mascotas.

- Cambiar las contraseñas regularmente: actualizar las contraseñas de las cuentas bancarias y aplicaciones financieras cada cierto tiempo puede ayudar a mantener segura la información.

- Habilitar la autenticación de dos factores (2FA): muchos bancos ofrecen opciones de seguridad adicionales, como la autenticación de dos factores, que requiere un paso extra al momento de iniciar sesión, como un código enviado por SMS o correo electrónico.

- Monitorear las cuentas bancarias: revisar regularmente los estados de cuenta y las transacciones en línea para detectar rápidamente cualquier actividad sospechosa o no autorizada.

- Utilizar conexiones seguras: evitar el uso de redes Wi-Fi públicas no seguras al realizar transacciones bancarias en línea. Es más seguro utilizar una conexión de datos móviles o una red Wi-Fi privada y segura.

- Instalar y actualizar software de seguridad: mantener actualizados el sistema operativo y el software antivirus en los dispositivos desde los cuales se accede a las cuentas bancarias.

- Estar alerta a intentos de phishing: ser cuidadoso con correos electrónicos, mensajes o llamadas sospechosas que soliciten información personal o financiera. Las entidades bancarias nunca solicitarán contraseñas o datos sensibles por estos medios.

- Configurar alertas bancarias: muchos bancos permiten configurar alertas para recibir notificaciones ante transacciones, acceso a la cuenta o cambios de configuración, lo cual ayuda a detectar rápidamente cualquier anomalía.

- Utilizar tarjetas virtuales: para compras en línea, es recomendable utilizar tarjetas virtuales o servicios de pago que no expongan el número real de la tarjeta de crédito o débito.

- No compartir información financiera: mantener siempre confidenciales los números de cuentas, tarjetas y PINes. No compartir esta información a través de canales no seguros.