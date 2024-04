¿Cuál será el costo y dónde se puede comprar el nuevo disco de Taylor Swift en México?

Taylor Swift TTPD foto: X/@@taylorswift13

Este 18 de abril ha salido al mercado mexicano el ansiado último álbum nuevo de Taylor Swift, quién se ha consagrado como la artista más influyente de los últimos tiempos con su exitosa gira “The Eras Tour”, su fandom que es muy numeroso y basto a través del mundo están abarrotando las redes sociales con la mención de su último gran lanzamiento el cuál lleva por nombre “The Tortured Poets Department”, el cuál desde las 10 de la noche hora de México estuvo disponible a través de todas las plataformas straming, Spotify y Apple music.

Para los amantes de lo vintage, en formato físico TTPD saldrá a la venta en México a través de tres tiendas diferentes; en Mixup el CD con un Bonus track tendrá un costo de $367.00 pesos y el LP en Vinyl rondará los $1378 con dos discos.

Taylor Swift Vinyl foto: X/@taylorswift13

En tiendas Sanborns contará con un precio de $379 pesos, 12 pesos más caro que en Mixup en su misma versión. Dónde existe mayor variedad en el catálogo puesto en venta en linea es con la página Udiscover, en la que existen las versiones físicas que se venden en el país natal de la cantante, a precios totalmente accesibles la versión física en color negro del CD que lleva por nombre The black Dog tiene un precio de $300 pesos mexicanos, aún más barato que las tiendas físicas aunque por supuesto no incluye el precio de envío que ronda los 90 pesos mexicanos pero después de cierta cantidad el envío es gratuito. La versión gris, que lleva por nombre The albatross cuesta $300 pesos y el LP que está en venta en Mixup puede conseguirse hasta en $800 pesos.

The Tortured Poets Department

La aclamada artista Taylor Swift ha lanzado oficialmente su décimo primer álbum de estudio, titulado The Tortured Poets Department, marcando un nuevo capítulo en su ya impresionante carrera musical. Este lanzamiento ha suscitado enorme interés y anticipación entre su amplia base de seguidores, deseosos por explorar las novedades musicales y artísticas que propone Swift. Con colaboraciones de peso como Florence + the Machine y Post Malone, el álbum promete ser un hito en la discografía de Swift, ofreciendo una rica fusión de géneros y sonidos.

El proceso creativo detrás de The Tortured Poets Department ha sido meticuloso, con Swift al frente de la composición de todas las canciones, destacándose por su control artístico y narrativo. La producción del álbum ha estado a cargo de reconocidos nombres de la industria, Aaron Dessner de The National y Jack Antonoff, consolidando aún más la exploración musical de Swift. Este álbum no solo refleja su evolución como artista sino también continúa su tradición de incluir easter eggs y símbolos, lo que ha generado especulaciones y teorías entre los fans sobre las inspiraciones detrás de cada canción.

Taylor Swift y Post Malone (Créditos: Universal Music)

La promoción de The Tortured Poets Department ha incluido iniciativas poco convencionales, como una biblioteca emergente en colaboración con Spotify en Los Ángeles y murales con códigos QR en varias ciudades del mundo, revelando pistas sobre el álbum. Estos esfuerzos de marketing, junto con la participación de Swift en la creación de listas de reproducción temáticas con Apple Music, han alimentado el fervor de los seguidores por descifrar el mensaje y los temas del nuevo trabajo de Swift.

El título del álbum y su conexión con eventos personales y referencias culturales han sido objeto de amplias discusiones entre la comunidad de fans. Mientras que algunos seguidores apuntan a la posible influencia de la ruptura de Swift con el actor Joe Alwyn en 2023, otros buscan conexiones literarias y poéticas en la narrativa del álbum. Este enigma añade otra capa de profundidad a la experiencia de escuchar The Tortured Poets Department, invitando a una exploración más detallada de sus letras y composiciones.

Con cada detalle revelado sobre el nuevo proyecto musical de Taylor Swift, el entusiasmo y las expectativas de la audiencia solo aumentan, dejando claro que The Tortured Poets Department es más que un álbum: es un evento cultural que trasciende la música.