Arturo Zaldívar se lanza contra Norma Piña por investigación en su contra: “No hay una sola prueba”

El exministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Arturo Zaldívar. Fotografía de archivo. EFE/ Isaac Esquivel

El exministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Arturo Zaldívar, reaccionó a la investigación en su contra ordenada por la ministra presidenta, Norma Piña.

Zaldívar calificó la investigación como una infamia y una medida de persecución por parte de quien encabeza la SCJN.

Sumado a ello, el jurista aseguró que no hay prueba alguna de los presuntos actos de corrupción que motivaron las indagatorias.

“No hay una sola prueba en mi contra, hay una persecución y una infamia por parte de Norma Piña”, declaró este 12 de abril.

Asimismo el exministro presidente de la Suprema Corte sentenció que los señalamientos en su contra no lo harán desistir de su apoyo a Claudia Sheinbaum, candidata presidencial de la coalición Sigamos Haciendo Historia, conformada por Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), Partido Verde Ecologista de México (PVEM) y Partido del Trabajo (PT).

“Yo seguiré apoyando a la doctora Claudia Sheinbaum, a quien hoy agradezco enormemente su respaldo. Mi compromiso es con ella, mi lealtad es con ella y mientras ella piense que puedo seguir siendo útil en la transformación de México, ahí estaré. ¡Ni me rajo, ni me doblo, ni me quiebran, ni me asusto!”, sentenció.

La investigación contra Arturo Zaldívar

El Consejo de la Judicatura Federal y la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) han iniciado una investigación formal en contra de Arturo Zaldívar, ministro en retiro y expresidente de la SCJN, por acusaciones que incluyen presuntos actos de corrupción, extorsión y enriquecimiento ilícito.

La indagación fue ordenada por Norma Lucía Piña Hernández, presidenta de la Corte, tras recibir una denuncia anónima por parte del Consejo de la Judicatura Federal.

Además de Zaldívar, la denuncia implica a otros exfuncionarios cercanos a él, acusándolos de comprometer la autonomía e independencia de los órganos jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación para beneficiar intereses personales y de terceros, según información a la que tuvo acceso el periodista Arturo Ángel.