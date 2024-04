Tiktoker mexicana causa revuelo en redes sociales tras explicar cómo entiende el lenguaje de los perros | VIDEO

Usuarios se impactaron al ver que la tiktoker aseguró que puede comunicarse con los animales. (TikTok @karlabrujavioleta)

Una usuaria de TikTok, identificada como Karla Z, ha generado revuelo en las redes sociales tras afirmar que posee la habilidad de comunicarse con los perros. Su declaración ha desatado decenas de reacciones entre los internautas, quienes han expresado su asombro y curiosidad ante esta peculiar afirmación.

El fenómeno viral comenzó con la publicación de un video en la cuenta @karlabrujavioleta de TikTok, donde Karla compartió su experiencia de comunicación con una perrita de raza husky llamada Nina. En el video, Karla relata cómo se comunicó con el animal para abordar preocupaciones sobre su salud, en particular, su reticencia a consumir medicamentos.

“Les voy a platicar lo que fue mi sesión con Nina. Hola, yo soy Karla y una de mis habilidades es comunicarme con los animalitos”, expresó Karla en el video, dando inicio a su relato.

Según Karla, los dueños de Nina estaban preocupados por la salud de la perrita, especialmente debido a un problema en sus caderas. Al establecer contacto con Nina, Karla afirma que la perrita expresó su alegría por el regreso de sus humanos después de unas vacaciones y compartió su confusión respecto al tratamiento médico prescrito.

“Al preguntarle a Nina sobre su estado de salud y el efecto de los medicamentos, me sorprendió que no pudiera comprender la relación entre el medicamento y su bienestar físico”, explicó Karla en el video.

Tiktoker asegura que puede comunicarse con los perros

La creadora de contenido resalto que pudo entender lo que le pasama a la perrita Nina. (TikTok @karlabrujavioleta)

A pesar de su confusión, Nina decidió seguir el tratamiento por confianza en sus humanos, según Karla. Además, la usuaria de TikTok afirmó que Nina le comunicó que ella y su humana habían compartido una vida pasada juntas, lo que explicaría su vínculo especial en esta vida.

El video de Karla Z rápidamente se volvió viral, acumulando más de cuatro mil me gusta y casi siete mil compartidos en tan solo un día. Los comentarios sobre el video han sido variados, con algunos expresando escepticismo y otros mostrando fascinación por la supuesta habilidad de Karla para comunicarse con los animales.

Este fenómeno viral ha puesto de manifiesto el interés y la curiosidad de las personas por el mundo de la comunicación animal y ha generado un debate sobre la veracidad de estas afirmaciones en el ámbito de las redes sociales.

En el video, la creadora de contenido Karla Z, asegura que tiene el don de poder comunicarse con los caninos. Crédito: Tiktok / @karlabrujavioleta

“Yo a esta chava la vi cuando contó la historia que perdió un bebé, después habla de crianza respetuosa y ahora esto. Como que perdió la cordura, ojalá pueda recapacitar”; “No quería creer que está chica se comunicaba con los perritos, pero me acordé de Shaggy y sí, es posible”; “Me cuesta tanto creer que este tipo de cosas sean reales, soy veterinaria y nadie mejor que los médicos estamos más apegados a los animales pero no a estos extremos. ¿Hay estudios que sustenten esto?”; ”El problema no es la falta de evidencia científica (referencias, estudios), el problema es que tu abuso de confianza puede dañar a alguien”, fueron algunos de los polémicos mensajes dedicados a la creadora de contenido.